Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 штуки.
Стопка «Сиде» на первый взгляд имеет стандартную форму. Она небольшая, круглая с ровными стенками. Никаких граней и декоров нет, стекло полностью прозрачное. Но если присмотреться, производитель добавил оригинальный акцент – внутри стопка имеет неровную форму, поэтому при добавлении в неё напитков, она приобретает неповторимый вид.
Посуда небольшая, высота 69 мм, диаметр 4,5 см, а объем ее равен 60 мл. Это чуть больше стандартного показателя, но дает возможность использовать товар в разных целях. Дно плотное, оно также подчеркивает стиль серии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота69 мм
- Диаметр45 мм
- Вес0,102 кг
- Объем0,06 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт