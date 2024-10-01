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Стопка «Сиде», стекло 60 мл, прозрачная - фото 1

Стопка «Сиде», стекло 60 мл, прозрачная

Артикул: CH-064-230
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штуки.

Стопка «Сиде» на первый взгляд имеет стандартную форму. Она небольшая, круглая с ровными стенками. Никаких граней и декоров нет, стекло полностью прозрачное. Но если присмотреться, производитель добавил оригинальный акцент – внутри стопка имеет неровную форму, поэтому при добавлении в неё напитков, она приобретает неповторимый вид.


Посуда небольшая, высота 69 мм, диаметр 4,5 см, а объем ее равен 60 мл. Это чуть больше стандартного показателя, но дает возможность использовать товар в разных целях. Дно плотное, оно также подчеркивает стиль серии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота69 мм
  • Диаметр45 мм
  • Вес0,102 кг
  • Объем0,06 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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