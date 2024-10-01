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Стопка «Алания», стекло 60 мл, прозрачный - фото 1

Стопка «Алания», стекло 60 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-200
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 48 штук.

Стопка «Алания» – образец классического стиля стеклянной посуды. Это стильная рюмка аккуратной формы имеет конусообразный вид. Дно плотное, стенки ровные и не дополнены декором.


Товар производится из стекла. Оно имеет легкое матовое напыление, но при этом остается прозрачным, что позволяет рассмотреть цвет и качество напитков. Высота стенок 64 мм. Объем рюмки 60 мл. По описанию эта стопка имеет универсальный дизайн, что делает ее актуальной для оформлении сервировки столов в сочетании с многими классическими стаканами и различной посудой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота64 мм
  • Диаметр40 мм
  • Вес0,096 кг
  • Объем0,06 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке48 шт

Отзывы

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