Характеристики товара
Описание
В упаковке 48 штук.
Стопка «Алания» – образец классического стиля стеклянной посуды. Это стильная рюмка аккуратной формы имеет конусообразный вид. Дно плотное, стенки ровные и не дополнены декором.
Товар производится из стекла. Оно имеет легкое матовое напыление, но при этом остается прозрачным, что позволяет рассмотреть цвет и качество напитков. Высота стенок 64 мм. Объем рюмки 60 мл. По описанию эта стопка имеет универсальный дизайн, что делает ее актуальной для оформлении сервировки столов в сочетании с многими классическими стаканами и различной посудой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота64 мм
- Диаметр40 мм
- Вес0,096 кг
- Объем0,06 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке48 шт