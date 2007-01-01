Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стопка Пасебехц Бостон Шотс, произведённого компанией ChiedoCover
Стопка Пасебехц Бостон Шотс
11 оценок
90
Товар в корзине. Перейти
Стопка Пасебехц Бостон Шотс - фото 1

Стопка Пасебехц Бостон Шотс

Артикул: CH-071-674
11 оценок
Основные характеристики
  • Объем0.04 л
  • Материалстекло
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стопка РСР Стайл Опера, 60 мл
Фотография товара Стопка РСР Стайл Опера, 60 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Стопка Аркорок "Хот шот"
Фотография товара Стопка Аркорок "Хот шот" от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0.04 л
  • Материалстекло

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Менажница 4 отделения «Клиа Трэй» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена

Менажница 4 отделения «Клиа Трэй» стекло

12
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» фарфор 1 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» фарфор 1 л, белый

8
В наличии 1968 шт.
Фотография товара Молочник «Кунстверк» фарфор 38 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Кунстверк» фарфор 38 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Молочник «Кунстверк» фарфор 38 мл, белый

14
В наличии 288 шт.
Фотография товара Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный

10
В наличии 204 шт.
Фотография товара Хайбол, 250мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол, 250мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Хайбол, 250мл, хрустальное стекло, прозрачный

9
В наличии 95 шт.
Фотография товара Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 80 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 80 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 80 мм

5
В наличии 87 шт.
Настоящее фото товара Подставка для мельницы, для перца и соли, стакан для зубочисток, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Подставка для мельницы, для перца и соли, стакан для зубочисток

13
В наличии 25 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Трианон», произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Трианон»

13
В наличии 83 шт.
Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Проотель», синий 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Бокал для горячих напитков «Проотель», синий 0,25л

5
В наличии 45 шт.
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 250 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 250 мл

11
В наличии 200 шт.

Другие товары из раздела стопки и рюмки

Настоящее фото товара Стопка РСР Стайл ТаймЛесс, 78 мл, произведённого компанией ChiedoCover
690

Стопка РСР Стайл ТаймЛесс, 78 мл

11
В наличии 1881 шт.
Настоящее фото товара Стопка ОСЗ "Гладкая", 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
90

Стопка ОСЗ "Гладкая", 50 мл

15
В наличии 3374 шт.

Товар в корзине

Стопка Пасебехц Бостон Шотс
Стопка Пасебехц Бостон Шотс
90
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Менажница 4 отделения «Клиа Трэй» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена

Менажница 4 отделения «Клиа Трэй» стекло

12
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» фарфор 1 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» фарфор 1 л, белый

8
В наличии 1968 шт.
Фотография товара Молочник «Кунстверк» фарфор 38 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Кунстверк» фарфор 38 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Молочник «Кунстверк» фарфор 38 мл, белый

14
В наличии 288 шт.
Фотография товара Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный

10
В наличии 204 шт.

Акции для вас

Новость от 28.02.2025 Стулья и кресла
Стулья и кресла

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как дать вторую жизнь мебели?
Как дать вторую жизнь мебели?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.04.2025 Офисные кресла
Офисные кресла

Перейдите, чтобы узнать подробности