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Стопка ОСЗ "Гладкая", 50 мл - фото 1

Стопка ОСЗ "Гладкая", 50 мл

Артикул: CH-071-677
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр48 мм
  • Объем0.05 л
  • Материалстекло

Отзывы

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Товар в корзине

Стопка ОСЗ "Гладкая", 50 мл
Стопка ОСЗ "Гладкая", 50 мл
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В корзине

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