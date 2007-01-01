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Настоящее фото товара Стопка РСР Стайл ТаймЛесс, 78 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Стопка РСР Стайл ТаймЛесс, 78 мл
11 оценок
690
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Стопка РСР Стайл ТаймЛесс, 78 мл - фото 1

Стопка РСР Стайл ТаймЛесс, 78 мл

Артикул: CH-071-676
11 оценок
Основные характеристики
  • Объем0.078 л
  • Материалстекло хрустальное
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.078 л
  • Материалстекло хрустальное

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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