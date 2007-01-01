Характеристики товара
Описание
Стул Bruno выполненный в приятном на ощупь шенилле на устойчивом металлическом каркасе отличается прочностью и элегантностью, а поворотный механизм добавит комфорта. Широкая мягкая спинка обеспечит позвоночнику отличную опору в течение длительного времени. Благодаря своему внешнему виду, он отлично впишется в любой современный интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина610 мм
- Высота780 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет