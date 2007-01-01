Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Chilly велюр мокка, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Chilly велюр мокка
13 оценок
4 490
Стул Chilly велюр мокка - фото 1Стул Chilly велюр мокка - фото 2Стул Chilly велюр мокка - фото 3Стул Chilly велюр мокка - фото 4

Стул Chilly велюр мокка

Артикул: CH-080-711
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Классический обеденный стул без подлокотников на металлических ножках плоской формы. Мягкая обивка выполнена из велюра - прочного, износостойкого и приятного на ощупь материала. Внутренняя сторона сиденья и спинки украшена геометричной строчкой.Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес4.3 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветсветло-коричневый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Вес упаковки5.30 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Габариты упаковки для логистики500
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
