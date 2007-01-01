Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Chilly велюр антрацитовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Chilly велюр антрацитовый
15 оценок
3 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Chilly велюр антрацитовый - фото 1

Стул Chilly велюр антрацитовый

Артикул: CH-080-710
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Классический обеденный стул без подлокотников на металлических ножках плоской формы. Мягкая обивка выполнена из велюра - прочного, износостойкого и приятного на ощупь материала. Внутренняя сторона сиденья и спинки украшена геометричной строчкой.Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес4.3 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Вес упаковки5.30 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Габариты упаковки для логистики500
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Венера велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Стул Венера велюр изумрудный

26
В наличии 64 шт.
Фотография товара Полукресло Eames, печворк классический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Eames, печворк классический, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Полукресло Eames, печворк классический

91
В наличии 37 шт.
Фотография товара Стул полубарный Баксан, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Баксан, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул полубарный Баксан, белый

83
Фотография товара Стул прозрачный X-Treme S зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул прозрачный X-Treme S зеленый

99
Фотография товара Стул Halmar, серый/ дуб медовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar, серый/ дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стул Halmar, серый/ дуб медовый

67
Фотография товара Стул Horro, темно-зеленый/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Horro, темно-зеленый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул Horro, темно-зеленый/ черный

76
Фотография товара Стул Алексис велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул Алексис велюр капучино

26
В наличии 64 шт.
Фотография товара Стул Осло велюр серый белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Осло велюр серый белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул Осло велюр серый белые ножки

26
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59020
5 690 ₽

Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый

70
Фотография товара Стул Мия, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мия, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Мия, зеленый

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Cтол ПУАТЬЕ, складной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол ПУАТЬЕ, складной, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Cтол ПУАТЬЕ, складной

46
Фотография товара Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от53 790
Оптовая цена

Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный

45
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стол Консул, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Стол Консул

168
Фотография товара Стол Кинтор, черный мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кинтор, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
139 290
Оптовая цена

Стол Кинтор, черный мрамор

31
Распродажа
Фотография товара Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый, произведённого компанией ChiedoCover
22 99024
29 990 ₽Оптовая цена

Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый

26
В наличии 20 шт.В пути 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Монте К 100, Венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 100, Венге, произведённого компанией ChiedoCover
от24 2907
25 990 ₽Оптовая цена

Стол Монте К 100, Венге

12
Фотография товара Стол обеденный Virtuos K, венге/ прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Virtuos K, венге/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от168 590
Оптовая цена

Стол обеденный Virtuos K, венге/ прозрачный

45
Фотография товара Стол Монте М 90 слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте М 90 слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена

Стол Монте М 90 слоновая кость

8
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол АРКОС 6-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 6-2, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Стол АРКОС 6-2

39
Фотография товара Журнальный стол Jazz от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Jazz, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Журнальный стол Jazz

45
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул Snuc M, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Snuc M, хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Стул Snuc M, хром

13
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Lord, серый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
4 49016
5 290 ₽

Стул Lord, серый, пластик

5
В наличии 28 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), оранжевый

12
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), серый

13
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), зеленый

11
Фотография товара Стул Marinete, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Marinete, велюр, бежевый

26
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Marinete, велюр, тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Marinete, велюр, тёмно-серый

26
В наличии 24 шт.
New
Фотография товара Стул Бриф DD велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф DD велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Бриф DD велюр пыльно-розовый

9
В наличии 38 шт.
New
Фотография товара Стул с подлокотниками Дели металл серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Дели металл серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390

Стул с подлокотниками Дели металл серый

11
В наличии 23 шт.
New
Фотография товара Стул обеденный Квинси велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Квинси велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул обеденный Квинси велюр темно-серый

5
В наличии 9 шт.

Товар в корзине

Стул Chilly велюр антрацитовый
Стул Chilly велюр антрацитовый
3 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Cтол ПУАТЬЕ, складной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол ПУАТЬЕ, складной, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Cтол ПУАТЬЕ, складной

46
Фотография товара Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от53 790
Оптовая цена

Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный

45
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стол Консул, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Стол Консул

168
Фотография товара Стол Кинтор, черный мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кинтор, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
139 290
Оптовая цена

Стол Кинтор, черный мрамор

31

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности