Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Eleven, экокожа, белый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Eleven, экокожа, белый, белые ножки
5 оценок
5 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Eleven, экокожа, белый, белые ножки - фото 1Стул Eleven, экокожа, белый, белые ножки - фото 2Стул Eleven, экокожа, белый, белые ножки - фото 3Стул Eleven, экокожа, белый, белые ножки - фото 4Стул Eleven, экокожа, белый, белые ножки - фото 5
NEW

Стул Eleven, экокожа, белый, белые ножки

Артикул: CH-079-953
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина455 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба M, рогожка MAKRO 282, каркас серебро
Фотография товара Стул Самба M, рогожка MAKRO 282, каркас серебро от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ruby
Фотография товара Стул Ruby от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Eleven — это воплощение минимализма и уюта. Его обивка выполнена из экокожи в белом цвете, который добавляет интерьеру спокойствия и сдержанного стиля. Благодаря приятной на ощупь текстуре и объемной квадратной простежке, спинка и сиденье выглядят уютно и стильно одновременно.

Закругленные линии сиденья и спинки создают визуальную мягкость и обеспечивают комфорт при посадке. Отсутствие подлокотников делает стул более компактным, облегчая его размещение даже в небольших пространствах — будь то кухня, балкон, столовая зона или кафе.Тонкие, но прочные ножки из белого металла создают устойчивую основу и подчёркивают современный силуэт изделия. Благодаря прочному каркасу и качественным материалам, стул выдерживает повседневное использование, оставаясь надежным и эстетичным элементом интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Гемма, светло-серый Confetti велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гемма, светло-серый Confetti велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Гемма, светло-серый Confetti велюр/ черный каркас

52
В корзине
Фотография товара Стул Easy, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Easy, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стул Easy, велюр серый

77
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, пудра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, пудра, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29015
7 390 ₽

Стул Kongsberg, пудра

10
В корзине
Фотография товара Cтул Брю, мятный велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Брю, мятный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Cтул Брю, мятный велюр

12
В наличии 35 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Asp, капучино, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Asp, капучино, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Стул Asp, капучино, велюр, черный каркас

5
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Стул барный Nico Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Nico Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул барный Nico Ткань Серый

10
В наличии 2 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Paola, зеленый с жаккардом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Paola, зеленый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Стул Paola, зеленый с жаккардом

12
В наличии 12 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Роквелл, вышивка Оса, велюр TEDDY 833, ножки бук, лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл, вышивка Оса, велюр TEDDY 833, ножки бук, лак, произведённого компанией ChiedoCover
от14 6904
15 190 ₽

Стул Роквелл, вышивка Оса, велюр TEDDY 833, ножки бук, лак

10
В корзине
Фотография товара Стул Pontus 360 бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Pontus 360 бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул Pontus 360 бежевый, черный

7
В наличии 51 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Gitar, бежевый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gitar, бежевый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Стул Gitar, бежевый, велюр

14
В наличии 58 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Оранжевый

11
В наличии 90 шт.
В корзине
Фотография товара Детское кресло Вайт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детское кресло Вайт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Детское кресло Вайт

39
В корзине
Фотография товара Полукресло Шарри, велюр Evita 17, бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, велюр Evita 17, бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Полукресло Шарри, велюр Evita 17, бук, морилка старинный орех

10
В корзине
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло поворотное Mine, чёрный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
10 4901
10 590 ₽

Кресло поворотное Mine, чёрный, экокожа

13
В корзине
Фотография товара Кресло Mia, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mia, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
26 490

Кресло Mia, коричневый

8
В корзине
Настоящее фото товара Кресло Пилот, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Кресло Пилот

9
В корзине
Фотография товара Кресло EGG CHAIR, латте замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EGG CHAIR, латте замша, произведённого компанией ChiedoCover
от86 290
Оптовая цена

Кресло EGG CHAIR, латте замша

34
В наличии 21 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Вэйл бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вэйл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло Вэйл бежевый

8
В пути 100 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Амстер белая эмаль, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер белая эмаль, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер белая эмаль, голубое

37
В корзине
Хит
Фотография товара Кресло Амур, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амур, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690

Кресло Амур, серое

42
В корзине

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Solar, голубой шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solar, голубой шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59034
6 890 ₽

Стул Solar, голубой шенилл

50
В корзине
Фотография товара Барный стул Mint, синий, без отстрочки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Mint, синий, без отстрочки, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990

Барный стул Mint, синий, без отстрочки

50
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Инклес желтый / черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Инклес желтый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19020
10 190 ₽Оптовая цена

Стул Инклес желтый / черный глянец

40
В наличии 1 шт.
В корзине
Хит
Фотография товара Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29010
9 190 ₽

Стул Тюльпан на пространственной раме, спинка гобелен

14
В корзине
Фотография товара Стул обеденный Aqua Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Aqua Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул обеденный Aqua Ткань Серый

9
В наличии 164 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Скай профиль, велюр Ultra Chocolate, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай профиль, велюр Ultra Chocolate, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Скай профиль, велюр Ultra Chocolate, каркас черный

6
В корзине
Фотография товара Стул Мартин, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мартин, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Стул Мартин, розовый

12
В корзине
Настоящее фото товара Стул Mobius Bar cross conus, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул Mobius Bar cross conus, серый

7
В корзине
Настоящее фото товара Стул Phaeton wheel, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Стул Phaeton wheel, синий

14
В наличии 16 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Hidra, темно-серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Hidra, темно-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
10 890

Стул Hidra, темно-серый, велюр

8
В наличии 92 шт.
В корзине

Товар в корзине

Стул Eleven, экокожа, белый, белые ножки
Стул Eleven, экокожа, белый, белые ножки
5 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Оранжевый

11
В наличии 90 шт.
В корзине
Фотография товара Детское кресло Вайт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детское кресло Вайт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Детское кресло Вайт

39
В корзине
Фотография товара Полукресло Шарри, велюр Evita 17, бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, велюр Evita 17, бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Полукресло Шарри, велюр Evita 17, бук, морилка старинный орех

10
В корзине
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло поворотное Mine, чёрный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
10 4901
10 590 ₽

Кресло поворотное Mine, чёрный, экокожа

13
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено