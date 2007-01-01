Характеристики товара
Описание
Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН заключен в королевской форме сидения и оригинальной отстрочке спинки. Прострочка вдоль спинки придает изделию классический и стильный вид. Насыщенная расцветка микровелюра внесет колорит в интерьер.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Обратите внимание на детали, мягкое сидение и широкая, дугообразная спинка отвечают за вашу эргономичную посадку. Располагайтесь с книгой или чашкой чая – сидение обеспечит должный комфорт.
ОБИВКА выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ
Газлифт позволяет плавно регулировать стул по высоте, чем обеспечивает комфортное положение любого сидящего человека.
ДИНАМИЧНЫЙ И ПОДВИЖНЫЙ
Ножки поставлены на колеса, что позволяет легко перемещать готовый стул без лишних усилий.
В состав каркаса входят пять колесиков, комплект крепежа и схема сборки.
НАДЕЖНОСТЬ
Широкая площадь 545 мм делает каркас поразительно устойчивым. Надежный металлический каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Все каркасы проходят производственные испытания по проверке качества на прочность, безопасность и выдерживают продолжительные нагрузки.
Максимальная статическая нагрузка – 100 кг.
ВНЕШНИЙ ВИД
Хромированные детали каркаса в сочетании с яркими контрастными цветами сиденья делают изделие настоящим образцом современного стиля.
СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТУЛА!
Готовый стул состоит из отдельных частей: сидение и каркас. Вы можете выбрать любую модель и цвет стула в нашем конструкторе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина545 мм
- Высота855 мм
- Вес7,32 кг
- Материалметалл, микровелюр
- Цветоранжевый, коричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет