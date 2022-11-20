Товар в корзине. Перейти
Стул подъемно-поворотный Либон, песчаная буря - фото 1Стул подъемно-поворотный Либон, песчаная буря - фото 2Стул подъемно-поворотный Либон, песчаная буря - фото 3Стул подъемно-поворотный Либон, песчаная буря - фото 4Стул подъемно-поворотный Либон, песчаная буря - фото 5

Стул подъемно-поворотный Либон, песчаная буря

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул подъемно-поворотный Либон, тихий океан
Стул подъемно-поворотный Либон, тихий океан
Следующий Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
Стул подъемно-поворотный Либон, тихий океан

Характеристики товара

Описание

Лаконичный дизайн cтула позволяет добавить его в любой дизайн кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН заключен в королевской форме сидения и оригинальной отстрочке спинки. Прострочка вдоль спинки придает изделию классический и стильный вид. Насыщенная расцветка микровелюра внесет колорит в интерьер.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Обратите внимание на детали, мягкое сидение и широкая, дугообразная спинка отвечают за вашу эргономичную посадку. Располагайтесь с книгой или чашкой чая – сидение обеспечит должный комфорт.

ОБИВКА выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ Газлифт позволяет плавно регулировать стул по высоте, чем обеспечивает комфортное положение любого сидящего человека.

ДИНАМИЧНЫЙ И ПОДВИЖНЫЙ Ножки поставлены на колеса, что позволяет легко перемещать готовый стул без лишних усилий. В состав каркаса входят пять колесиков, комплект крепежа и схема сборки.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота855 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина545 мм
  • Вес7,32 кг
  • Материалметалл, микровелюр
  • Цветоранжевый, коричневый, черный

Похожие товары

Настоящее фото товара Пуф Руби белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 9906
3 150 ₽Оптовая цена
13

Пуф Руби белый

Настоящее фото товара Пуф Руби коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
14

Пуф Руби коричневый

Настоящее фото товара Пуф Руби бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
14

Пуф Руби бежевый

Настоящее фото товара Пуф Руби красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
11

Пуф Руби красный

Пуф ПФ-1 бежевыйНастоящее фото товара Пуф ПФ-1 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
13

Пуф ПФ-1 бежевый

Пуф Оникс вельвет изумрудныйНастоящее фото товара Пуф Оникс вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99037
10 990 ₽
10

Пуф Оникс вельвет изумрудный

Настоящее фото товара Пуф Мэри , произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
5

Пуф Мэри

Пуф-глайдер Прованс тканьНастоящее фото товара Пуф-глайдер Прованс ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
12

Пуф-глайдер Прованс ткань

Пуф Мира большой фуксияНастоящее фото товара Пуф Мира большой фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99064
10 990 ₽Оптовая цена
5

Пуф Мира большой фуксия

Настоящее фото товара Пуф Авадхара, произведённого компанией ChiedoCover
от9 230
Оптовая цена
10

Пуф Авадхара

С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
17

Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая

Комплект Такер, 4 белых стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 белых стула, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
16

Комплект Такер, 4 белых стула

Стул Текс, белыйНастоящее фото товара Стул Текс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
12

Стул Текс, белый

Стул Вито, Pluton 101 (эмаль)Настоящее фото товара Стул Вито, Pluton 101 (эмаль), произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена
13

Стул Вито, Pluton 101 (эмаль)

Стул Сахара 25 мм - коричневый, экокожа Space Cream светло-бежевыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25 мм - коричневый, экокожа Space Cream светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 800 ₽
7

Стул Сахара 25 мм - коричневый, экокожа Space Cream светло-бежевый

Стул Freames красныйНастоящее фото товара Стул Freames красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49042
5 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Freames красный

Обеденный стул Чико, темно-серыйНастоящее фото товара Обеденный стул Чико, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
13

Обеденный стул Чико, темно-серый

В наличии 31 шт.
Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
14

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
9

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1