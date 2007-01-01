Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Satori, охра, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Satori, охра
11 оценок
11 390
Кресло Satori, охра - фото 1Кресло Satori, охра - фото 2Кресло Satori, охра - фото 3
Кресло Satori, охра

Артикул: CH-084-222
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Удобное кресло станет украшением делового офиса, домашней гостиной или салона красоты. Универсальный дизайн впишется в интерьер кухни, спальной, детской комнаты, коридора, веранды. Строгий однотонный микровелюр высокого качества. Универсальная фактура ткани и дизайн кресла позволяют с одинаковым успехом использовать кресло как в классических так и современных интерьерах, а также подчеркнут модный скандинавский шик. Широкий спектр цветов поможет создать свой неповторимый стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
