Характеристики товара
Описание
Современный барный стул в мягкой обивке из велюра без подлокотников.
Ножки черные, изготовлены из металла. Удобная форма сиденья, поддерживающая спинка. Лаконичный дизайн стульев подойдет к практически в любой интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина510 мм
- Высота1150 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Вес7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки780 мм
- Вес упаковки15.4 кг
- Объём упаковки0.40 м3
- Габариты упаковки для логистики770
- Изделия стопируютсяНет