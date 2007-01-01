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Настоящее фото товара Стул барный Флекс велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Флекс велюр черный
26 оценок
8 190
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Стул барный Флекс велюр черный

Артикул: CH-022-460
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота1150 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный барный стул в мягкой обивке из велюра без подлокотников.

Ножки черные, изготовлены из металла. Удобная форма сиденья, поддерживающая спинка. Лаконичный дизайн стульев подойдет к практически в любой интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота1150 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Вес упаковки15.4 кг
  • Объём упаковки0.40 м3
  • Габариты упаковки для логистики770
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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