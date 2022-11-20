Товар в корзине. Перейти
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий - фото 1Стул барный Ститч, вельвет королевский синий - фото 2Стул барный Ститч, вельвет королевский синий - фото 3Стул барный Ститч, вельвет королевский синий - фото 4

Стул барный Ститч, вельвет королевский синий

84 оценкиХит продаж
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Сильвия
Стул Сильвия
Следующий Стул барный Ститч, вельвет серый
Стул Сильвия

Характеристики товара

Описание

Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной велюровой ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань вельвет - очень практичная и устойчивая к истиранию.

2 коробки / 2 шт
Габариты: 56*55*151
1короб: 56*55*51
2короб: 49*49*100
Вес брутто: 23
1короб: 12
2короб: 11
Объем: 0,4
1короб: 0,16
2короб: 0,24

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1090 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина420 мм
  • Вес8.4 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкавельвет
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Цветсиний, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.40 м3
  • Вес упаковки23 кг

Похожие товары

Стул барный Ститч, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Ститч, вельвет серый

В наличии 55 шт.
Стул барный Порше белыйНастоящее фото товара Стул барный Порше белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99011
9 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Порше белый

Стул барный Порше черныйНастоящее фото товара Стул барный Порше черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Порше черный

Стул барный Порше красныйНастоящее фото товара Стул барный Порше красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Порше красный

В наличии 44 шт.
Стул барный Бентли, белыйНастоящее фото товара Стул барный Бентли, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99039
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул барный Бентли, белый

В наличии 100 шт.
Стул барный Бентли, черныйНастоящее фото товара Стул барный Бентли, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 69034
12 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Бентли, черный

В наличии 100 шт.
Стул Bertoia полубарный черныйНастоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Bertoia полубарный черный

В наличии 18 шт.
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножкиНастоящее фото товара Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки

В наличии 35 шт.
Стул барный Флэш черныйНастоящее фото товара Стул барный Флэш черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
9

Стул барный Флэш черный

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Другие товары из разделапо профессиям
Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Настоящее фото товара Письменный стол Леобен, произведённого компанией ChiedoCover
от49 590
Оптовая цена
15

Письменный стол Леобен

Письменный стол Уно орехНастоящее фото товара Письменный стол Уно орех, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
6

Письменный стол Уно орех

Стул барный Либерти черныйНастоящее фото товара Стул барный Либерти черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
11

Стул барный Либерти черный

В наличии 31 шт.
Стул барный Либерти бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Либерти бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
6

Стул барный Либерти бежевый

В наличии 31 шт.
С этим товаром покупают
Стеллаж 15Настоящее фото товара Стеллаж 15, произведённого компанией ChiedoCover
36 990
7

Стеллаж 15

Стеллаж 16Настоящее фото товара Стеллаж 16, произведённого компанией ChiedoCover
27 590
11

Стеллаж 16

Тарелка 260 мм Royal Sutton 6, 24Настоящее фото товара Тарелка 260 мм Royal Sutton 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
11

Тарелка 260 мм Royal Sutton 6, 24

Тарелка 280 мм Royal Sutton 6, 18Настоящее фото товара Тарелка 280 мм Royal Sutton 6, 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
11

Тарелка 280 мм Royal Sutton 6, 18

Настоящее фото товара Одеяло Бамбук-Микрофибра стеганное, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
15

Одеяло Бамбук-Микрофибра стеганное

Настоящее фото товара Подушка для стула Кьявари, Винил белая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
13

Подушка для стула Кьявари, Винил белая

Настоящее фото товара Пуф 06 К, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
8

Пуф 06 К

Вешалка Парма 3/2Настоящее фото товара Вешалка Парма 3/2, произведённого компанией ChiedoCover
от42 290
Оптовая цена
9

Вешалка Парма 3/2

Тумба с распашной дверцей Верона ДНастоящее фото товара Тумба с распашной дверцей Верона Д, произведённого компанией ChiedoCover
41 290
Оптовая цена
11

Тумба с распашной дверцей Верона Д