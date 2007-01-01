Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Eleven, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Eleven, велюр синий
10 оценок
4 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Eleven, велюр синий - фото 1Стул Eleven, велюр синий - фото 2Стул Eleven, велюр синий - фото 3Стул Eleven, велюр синий - фото 4Стул Eleven, велюр синий - фото 5

Стул Eleven, велюр синий

Артикул: CH-079-956
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина455 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тони, гобелен синие Совы
Фотография товара Стул Тони, гобелен синие Совы от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Gucci, велюр Remy 83, каркас металл
Фотография товара Полукресло Gucci, велюр Remy 83, каркас металл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Eleven — это воплощение минимализма и уюта. Его обивка выполнена из экокожи в белом цвете, который добавляет интерьеру спокойствия и сдержанного стиля. Благодаря приятной на ощупь текстуре и объемной квадратной простежке, спинка и сиденье выглядят уютно и стильно одновременно.

Закругленные линии сиденья и спинки создают визуальную мягкость и обеспечивают комфорт при посадке. Отсутствие подлокотников делает стул более компактным, облегчая его размещение даже в небольших пространствах — будь то кухня, балкон, столовая зона или кафе.Тонкие, но прочные ножки из белого металла создают устойчивую основу и подчёркивают современный силуэт изделия. Благодаря прочному каркасу и качественным материалам, стул выдерживает повседневное использование, оставаясь надежным и эстетичным элементом интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, желто-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, желто-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 39027
15 590 ₽Оптовая цена

Полукресло Лилия, желто-бирюзовый

98
В корзине
Фотография товара Cтул Чили барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Чили барный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Cтул Чили барный

100
В корзине
Фотография товара Стул обеденный Batista, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Batista, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стул обеденный Batista, синий

55
В наличии 18 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Safir, шенилл ARIA indigo, ножки венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir, шенилл ARIA indigo, ножки венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29033
9 290 ₽

Стул Safir, шенилл ARIA indigo, ножки венге

49
В корзине
Фотография товара Стул Стаффорд бордо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стаффорд бордо, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Стаффорд бордо

40
В корзине
Фотография товара Стул подъемно-поворотный Либон, песчаная буря от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул подъемно-поворотный Либон, песчаная буря, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Стул подъемно-поворотный Либон, песчаная буря

89
В корзине
Фотография товара Барный стул Эссель, фиолетовая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Эссель, фиолетовая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Барный стул Эссель, фиолетовая кожа

82
В корзине
Фотография товара Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 690
Оптовая цена

Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый

94
В пути 16 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Lucas, светло-серый букле с ножками цвета орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lucas, светло-серый букле с ножками цвета орех, произведённого компанией ChiedoCover
от24 490
Оптовая цена

Стул Lucas, светло-серый букле с ножками цвета орех

15
В наличии 5 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Breeze от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Breeze, произведённого компанией ChiedoCover
от83 090
Оптовая цена

Стул Breeze

14
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное AL766, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное AL766, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Кресло офисное AL766, ткань

5
В наличии 6 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Кресло Eames DSW пэчворк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Eames DSW пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49046
11 990 ₽Оптовая цена

Кресло Eames DSW пэчворк

36
В корзине
Фотография товара Кресло Wiiki, велюр Velvet lux 17 серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wiiki, велюр Velvet lux 17 серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 900

Кресло Wiiki, велюр Velvet lux 17 серый

35
В корзине
Настоящее фото товара Кресло Visit Lux SKS, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Кресло Visit Lux SKS

38
В корзине
Фотография товара Кресло College CLG-617 LXH-C Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-C Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Кресло College CLG-617 LXH-C Beige

8
В корзине
Фотография товара Кресло Амстер сосна орех, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер сосна орех, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер сосна орех, зеленое

30
В корзине
Фотография товара Кресло Lecco, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lecco, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от55 990
Оптовая цена

Кресло Lecco, бежевое

45
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло College CLG-628 LTU-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-628 LTU-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
32 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-628 LTU-A Black

15
В корзине
Фотография товара Кресло Лора орех, оранжевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора орех, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Лора орех, оранжевое

31
В корзине
Настоящее фото товара Кресло Ball, произведённого компанией ChiedoCover
110 690
Оптовая цена

Кресло Ball

44
В корзине

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Мягкий стул Дуглас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Дуглас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 2904
5 490 ₽Оптовая цена

Мягкий стул Дуглас

75
В корзине
Фотография товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена

Стул барный Крюгер, без подлокотников, белый

57
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Bali, велюр Teddy 133, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bali, велюр Teddy 133, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 39029
14 590 ₽

Стул Bali, велюр Teddy 133, морилка светлый орех

11
В корзине
Настоящее фото товара Стул Elis Bar cross conus полубарный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Elis Bar cross conus полубарный, желтый

6
В наличии 120 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Rodeo Conus, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул Rodeo Conus, светло-серый

5
В наличии 19 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий, мокко, велюр, каркас металл , произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Стул мягкий, мокко, велюр, каркас металл

6
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Юнит 2, грета грей, дуб нордик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Юнит 2, грета грей, дуб нордик, произведённого компанией ChiedoCover
16 69016
19 690 ₽Оптовая цена

Стул Юнит 2, грета грей, дуб нордик

10
В корзине
Фотография товара Стул Hidra, темно-серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Hidra, темно-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
10 890

Стул Hidra, темно-серый, велюр

8
В наличии 92 шт.
В корзине
Фотография товара Стул обеденный Luca, молочный, глянцевое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Luca, молочный, глянцевое золото, произведённого компанией ChiedoCover
32 990

Стул обеденный Luca, молочный, глянцевое золото

11
В наличии 30 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Julius, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Julius, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Стул Julius, бежевый

9
В пути 100 шт.
В корзине

Товар в корзине

Стул Eleven, велюр синий
Стул Eleven, велюр синий
4 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное AL766, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное AL766, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Кресло офисное AL766, ткань

5
В наличии 6 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Кресло Eames DSW пэчворк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Eames DSW пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49046
11 990 ₽Оптовая цена

Кресло Eames DSW пэчворк

36
В корзине
Фотография товара Кресло Wiiki, велюр Velvet lux 17 серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wiiki, велюр Velvet lux 17 серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 900

Кресло Wiiki, велюр Velvet lux 17 серый

35
В корзине
Настоящее фото товара Кресло Visit Lux SKS, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Кресло Visit Lux SKS

38
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено