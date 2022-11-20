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Кресло Рон травяной

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Характеристики товара

Описание

Яркое кресло с широким сиденьем и удобной эргономичной спинкой. Высокопрочная тканевая обивка. Металлический каркас. Регулировка по высоте, максимальная нагрузка 120 кг. Высота сиденья регулируется от 47,5 до 57,5 см. В зависимости от регулировки общей высоты кресла, высота подлокотников от пола составляет 66-76 см.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 82*71*70

Вес брутто: 16 кг.

Объем: 0,41 м3

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Основные характеристики

  • Высота950/1050 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Ширина850 мм
  • Глубина760 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Вес13 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки710 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Вес упаковки16 кг

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