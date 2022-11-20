Характеристики товара
Описание
Яркое кресло с широким сиденьем и удобной эргономичной спинкой. Высокопрочная тканевая обивка. Металлический каркас. Регулировка по высоте, максимальная нагрузка 120 кг. Высота сиденья регулируется от 47,5 до 57,5 см. В зависимости от регулировки общей высоты кресла, высота подлокотников от пола составляет 66-76 см.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 82*71*70
Вес брутто: 16 кг.
Объем: 0,41 м3
Основные характеристики
- Высота950/1050 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
- Ширина850 мм
- Глубина760 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Вес13 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки820 мм
- Высота упаковки710 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Объём упаковки0.41 м3
- Вес упаковки16 кг