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Стул обеденный Ray Ткань Серый

Артикул: CH-052-395
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья630 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Обивкаткань
  • Каркаснемонолитный
  • Цветсерый

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