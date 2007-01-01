Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Isle, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Isle, серый
14 оценок
82 290
Стул Isle, серый - фото 1Стул Isle, серый - фото 2Стул Isle, серый - фото 3Стул Isle, серый - фото 4
NEW

Стул Isle, серый

Артикул: CH-082-666
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота940 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ PLUS.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, волнообразные пружины, материал ножек - крашеное дерево. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 6
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 62см х 62см х 102см х 10кг, - , 2 штуки - короб #1: 62см х 82см х 102см х 19кг, -
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.59 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

