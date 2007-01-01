Характеристики товара
Описание
Самая популярная модель надежного офисного стула – одинаково хорошо будет смотреться и в офисе, и в медицинском учреждении, и в учебных заведениях. Крепкий металлический каркас, удобные пластиковые спинка и сиденье, которые легко поддаются чистке, комфортная посадка - всё что нужно для продуктивной работы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина сиденья455 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес4 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке30 шт
- Ширина упаковки1200 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки1900 мм
- Объём упаковки1.82 м3
- Изделия стопируютсяНет