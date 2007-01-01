Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Одди Diamond велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Одди Diamond велюр зеленый
4 920
Стул Одди Diamond велюр зеленый - фото 1Стул Одди Diamond велюр зеленый - фото 2Стул Одди Diamond велюр зеленый - фото 3Стул Одди Diamond велюр зеленый - фото 4Стул Одди Diamond велюр зеленый - фото 5Стул Одди Diamond велюр зеленый - фото 6Стул Одди Diamond велюр зеленый - фото 7

Стул Одди Diamond велюр зеленый

Артикул: CH-080-468
Основные характеристики
  • Ширина455 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Характеристики товара

Описание

Современный стиль с декоративной отделкой Стул Одди Diamond — гармоничное решение для интерьеров в современном стиле с нотками минимализма. Его основное украшение — выразительная ромбовидная прострочка на спинке и сиденье, создающая объёмный рельеф и предотвращающая образование вмятин. Такая декоративная стяжка придаёт стулу утончённый облик, делая его не только функциональным, но и эстетичным акцентом в интерьере. Мягкая обивка выполнена из приятного на ощупь велюра насыщенного зелёного цвета. Спинка эргономичной формы обеспечивает комфортную поддержку спины. Металлические ножки окрашены в черный цвет и устойчиво выдерживают нагрузку до 120 кг. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно стула, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего стула, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность. На ножках предусмотрены подпятники, которые защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Большое количество расцветок сиденья позволят подобрать стулья в тон интерьеру. Стандартная высота сиденья делает его универсальным вариантом для обустройства домашней обеденной зоны, так и для интерьера современного кафе или ресторана. Одди Diamond — это стиль, надёжность и комфорт в каждом элементе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

