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Стул Румба, коричневый

Артикул: CH-056-647
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Ницца с подлокотниками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Отгрузка возможна только комплектами по 2шт

КОМФОРТНЫЙ ДИЗАЙН
Современное и функциональное офисное кресло. Дизайнерская форма добавит помещению уюта и стиля. Каркас обтянут высокопрочным кож.замом, что создает единую композицию всего кресла и позволяет эффектно завершить любой интерьер.
Благодаря своему универсальному дизайну и лаконичному сочетанию цветов такое кресло гармонично впишется практически в любой современный интерьер кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или дома.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Продуманная форма спинки обеспечивает оптимальную поддержку спины и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Дополнительная подушка на спинке сидения дают еще больший комфорт при использовании.

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Кресло изготовлено из кож.зам высокого качества. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Металлический сварной каркас (опоры) обеспечивает прочность и устойчивость креслу, сверху обтянут высокопрочным кож.замом. Максимальная статическая нагрузка на кресло – 150 кг

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота830 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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