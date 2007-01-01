Характеристики товара
Описание
КОМФОРТНЫЙ ДИЗАЙН
Современное и функциональное офисное кресло. Дизайнерская форма добавит помещению уюта и стиля. Каркас обтянут высокопрочным кож.замом, что создает единую композицию всего кресла и позволяет эффектно завершить любой интерьер.
Благодаря своему универсальному дизайну и лаконичному сочетанию цветов такое кресло гармонично впишется практически в любой современный интерьер кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или дома.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Продуманная форма спинки обеспечивает оптимальную поддержку спины и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Дополнительная подушка на спинке сидения дают еще больший комфорт при использовании.
ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Кресло изготовлено из кож.зам высокого качества. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Металлический сварной каркас (опоры) обеспечивает прочность и устойчивость креслу, сверху обтянут высокопрочным кож.замом. Максимальная статическая нагрузка на кресло – 150 кг
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина490 мм
- Высота830 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет