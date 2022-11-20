Стул офисный Kuadra, темно-рыжий

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Характеристики товара

Описание

Kuadra с обивкой из восстановленной кожи, видимые швы. Возможен вариант с натуральной кожей
Восстановленная кожа - это кожа крупного рогатого скота; верхний слой удаляется специальной шлифовкой и заменяется полимерным покрытием). Данный тип кожи позволяет максимально долго использовать мебель. Особенно эффектно стулья будут смотреться в интерьере LOFT.
В обивке используется крупная белая строчка, которая придает стулу изюминку.
Конструкция: трубка круглого сечения, диаметр 16 мм, хромированная.
Цена указана за модель с каркасом из хромированного металла

Возможность штабелированияммпо 5 шт
Объем упаковки0.34 куб.м
Вес6 кг
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Основные характеристики

  • Высота865 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяискусственная кожа
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.34 м3

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