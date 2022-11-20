Характеристики товара
Описание
Kuadra с обивкой из восстановленной кожи, видимые швы. Возможен вариант с натуральной кожей
Восстановленная кожа - это кожа крупного рогатого скота; верхний слой удаляется специальной шлифовкой и заменяется полимерным покрытием). Данный тип кожи позволяет максимально долго использовать мебель. Особенно эффектно стулья будут смотреться в интерьере LOFT.
В обивке используется крупная белая строчка, которая придает стулу изюминку.
Конструкция: трубка круглого сечения, диаметр 16 мм, хромированная.
Цена указана за модель с каркасом из хромированного металла
|Возможность штабелирования
|мм
|по 5 шт
|Объем упаковки
|0.34 куб.м
|Вес
|6 кг
Основные характеристики
- Высота865 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Ширина460 мм
- Глубина530 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяискусственная кожа
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.34 м3