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Стул Barrie, капучино кожа

Артикул: CH-063-552
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Barrie всегда будет выгодно смотреться в интерьере, подчеркивая вкус и статус владельца. Модель отличается привлекательным внешним видом и практичностью. Стиль, в котором он выполнен, можно охарактеризовать как мягкая геометрия! Прямоугольное сиденье, высокая спинка с небольшим уклоном назад делают стул невероятно удобным. Главная особенность модели – плавный переход спинки в сиденье, образующий мягкий изгиб. Ножки обеденного стула, также обтянутые кожей, создают единый образ и являются визуальным продолжением сиденья.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота845 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, коричневый
  • Цвет ножекв цвет стула
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

Отзывы

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