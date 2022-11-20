Характеристики товара
Описание
Пластиковые кресла серии Panama с имитацией плетения натурального ротанга станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, плетеные кресла из пластика Panama можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлено из прочного погодостойкого пластика с имитацией плетения натурального ротанга;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- армировано стекловолокном;
- штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении
Размер упаковки:
580х950х2250 мм
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина580 мм
- Глубина640 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке16 шт
- Объём упаковки1.24 м3