Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные
68 оценок
6 39014
7 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные - фото 1Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные - фото 2Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные - фото 3Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные - фото 4Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные - фото 5Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные - фото 6Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные - фото 7Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные - фото 8Стул Kongsberg, светло - бежевый - видео 9
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные

Артикул: CH-017-907
68 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Мюнхен малый
Фотография товара Стол Мюнхен малый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул В-610
Фотография товара Стул В-610 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный и эргономичный дизайн делает стулья Конгсберг отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Прямое прямоугольное сиденье Конгсберг обеспечивает оптимальную посадку, а слегка изогнутая спинка с вертикальной стеганой текстурой поддерживает спину, сохраняя ощущение комфорта даже при длительном сидении.

Изящные, сужающиеся к низу ножки придают стулу легкость и визуальную привлекательность, гармонично вписываясь в любой современный интерьер.

Конгсберг сочетает в себе стиль и надежность, что делает его отличным выбором для дома и бизнеса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5,9 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал ножекметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99029
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр изумрудный

26
  • серый
  • зеленый
  • Стул Диана велюр сине-зеленый
Фотография товара Стул барный Signal Ткань Темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Signal Ткань Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена

Стул барный Signal Ткань Темно-серый

12
  • серый, черный
  • оранжевый
  • бежевый
Фотография товара Стул поворотный Аура Стиль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Аура Стиль, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул поворотный Аура Стиль

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Олис, велюр ньютон киви, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олис, велюр ньютон киви, металл, произведённого компанией ChiedoCover
3 9905
4 190 ₽

Стул Олис, велюр ньютон киви, металл

13
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, серый, экокожа, каркас металл, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул мягкий поворотный, серый, экокожа, каркас металл, бронза

6
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул мягкий, велюр, металл черный, серый

8
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, кожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, кожа белая

13
Фотография товара Стул полубарный Логан СН, велюр, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан СН, велюр, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Стул полубарный Логан СН, велюр, изумрудный

14
В наличии 46 шт.
Фотография товара Стул К4, дуб антрацит, альба 092 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К4, дуб антрацит, альба 092, произведённого компанией ChiedoCover
9 290

Стул К4, дуб антрацит, альба 092

5
  • серый, антрацит
  • коричневый, темно-коричневый
  • бежевый, белый
Фотография товара Стул Одди Оригинал, велюр, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Оригинал, велюр, латте, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Одди Оригинал, велюр, латте

5
В наличии 18 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Фосфор, бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
37 490

Кресло компьютерное Фосфор, бежевый, орех

13
В пути 424 шт.
Фотография товара Кресло Phoenix RS030-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Phoenix RS030-1, произведённого компанией ChiedoCover
от178 790
Оптовая цена

Кресло Phoenix RS030-1

36
Распродажа
Фотография товара Кресло Колумбия пыльно-голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 79050
21 490 ₽Оптовая цена

Кресло Колумбия пыльно-голубое

26
  • оранжевый
  • голубой
  • розовый
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло Ессей, песочное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ессей, песочное, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена

Кресло Ессей, песочное

32
  • желтый, черный
  • синий
  • коричневый
Фотография товара Кресло Твирл, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Твирл, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 490

Кресло Твирл, серый

6
Фотография товара Кресло Тепал, экокожа, санд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тепал, экокожа, санд, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Кресло Тепал, экокожа, санд

13
Фотография товара Кресло Ноотропик, охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ноотропик, охра, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Кресло Ноотропик, охра

14
Фотография товара Кресло Вега орех, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега орех, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега орех, бежевое

50
Фотография товара Кресло лаунж Фэни горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Фэни горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
29 990

Кресло лаунж Фэни горчичный

12
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло-маятник Сенатор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-маятник Сенатор, произведённого компанией ChiedoCover
21 890

Кресло-маятник Сенатор

11

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул барный Кадиллак черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кадиллак черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Кадиллак черный, экокожа

96
  • бежевый
  • белый
  • коричневый
  • черный
Фотография товара Стул Конгсберг барный, велюр зеленый, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг барный, велюр зеленый, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Стул Конгсберг барный, велюр зеленый, ножки белые

93
  • серый
  • изумрудный
  • коричневый
  • зеленый
Фотография товара Стул Астон, велюр Riviera 41, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Астон, велюр Riviera 41, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390

Стул Астон, велюр Riviera 41, ножки бук, морилка старинный орех

15
Фотография товара Стул барный Флай, жаккард Морис 10, велюр Вельвет люкс 62, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Флай, жаккард Морис 10, велюр Вельвет люкс 62, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790

Стул барный Флай, жаккард Морис 10, велюр Вельвет люкс 62, ножки бук

8
  • желтый, белый, черный
  • оранжевый, белый, черный
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр стальной, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр стальной

7
Фотография товара Стул Трюфель, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Трюфель, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Стул Трюфель, велюр, бежевый

26
  • бежевый
  • серый
  • темно-серый
  • зеленый
В наличии 64 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Роза, велюр Велютто люкс 38, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, велюр Велютто люкс 38, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99011
8 890 ₽

Стул Роза, велюр Велютто люкс 38, ножки бук морилка черная

8
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, рогожка Байкал 131 магнолия, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, рогожка Байкал 131 магнолия, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99023
7 690 ₽

Стул Аква, рогожка Байкал 131 магнолия, каркас черный муар

9
Новинка
Фотография товара Стул Брунто, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брунто, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул Брунто, черный

10
Фотография товара Стул Шотти черный/велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шотти черный/велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стул Шотти черный/велюр бежевый

11
  • бежевый, черный
  • черный, светло-коричневый
  • белый, черный
  • серый, черный

Товар в корзине

Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные
Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные
от 6 390
7 390 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Фосфор, бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
37 490

Кресло компьютерное Фосфор, бежевый, орех

13
В пути 424 шт.
Фотография товара Кресло Phoenix RS030-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Phoenix RS030-1, произведённого компанией ChiedoCover
от178 790
Оптовая цена

Кресло Phoenix RS030-1

36
Распродажа
Фотография товара Кресло Колумбия пыльно-голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 79050
21 490 ₽Оптовая цена

Кресло Колумбия пыльно-голубое

26
  • оранжевый
  • голубой
  • розовый
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло Ессей, песочное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ессей, песочное, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена

Кресло Ессей, песочное

32
  • желтый, черный
  • синий
  • коричневый

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности