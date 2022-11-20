Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Высота890 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Глубина600 мм
- Вес5,9 кг
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Ким
Подстолье металлическое 1040EM
Стул Kongsberg, сиреневый велюр, ножки черные
Стул Kongsberg, бежевая ткань, ножки черные
Мягкий стул Чили
Декоративная подушка Морокко
Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, орех, каркас черный
Стул Kongsberg, золотой велюр, ножки черные с золотом
Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножки
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло