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Стул Kongsberg, светло - бежевый, ножки черные - фото 1Стул Kongsberg, светло - бежевый, ножки черные - фото 2Стул Kongsberg, светло - бежевый, ножки черные - фото 3Стул Kongsberg, светло - бежевый, ножки черные - фото 4Стул Kongsberg, светло - бежевый, ножки черные - фото 5Стул Kongsberg, светло - бежевый, ножки черные - фото 6

Стул Kongsberg, светло - бежевый, ножки черные

23 оценкиХит продаж
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес5,9 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый

Стул Kongsberg, светло - бежевый, ножки черные — выполненные заказы

Фотография товара Стул Kongsberg, Uniq Espo 80 рогожка, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, Uniq Espo 80 рогожка, цвет ножек-старинный орехФотография товара Стул Kongsberg, Teddy 026, цвет ножек-венге от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, Teddy 026, цвет ножек-венгеФотография товара Стул Kongsberg, Bosna 02, цвет ножек-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, Bosna 02, цвет ножек-чёрная морилкаФотография товара Стул Kongsberg, велюр бледно-серый, цвет ножек-белый от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, велюр бледно-серый, цвет ножек-белыйФотография товара Стул Kongsberg, велюр бледно-коричневый, цвет ножек-чёрный от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, велюр бледно-коричневый, цвет ножек-чёрныйФотография товара Стул Konsberg, велюр нежно-сиреневый, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Стул Konsberg, велюр нежно-сиреневый, цвет ножек-лакФотография товара Cтул Kongsberg, велюр коричневый, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Cтул Kongsberg, велюр коричневый, цвет ножек-старинный орехФотография товара Стул Kongsberg, обивка Пафос 10 Олива, чёрные ножки от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, обивка Пафос 10 Олива, чёрные ножкиФотография товара Стул Kongsberg, велюр изумрудный, цвет ножек-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, велюр изумрудный, цвет ножек-чёрная морилкаФотография товара Стул Kongsberg, велюр оттенка ахарис, ножки светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, велюр оттенка ахарис, ножки светлый орех
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