Характеристики товара
Описание
В данной конструкции применена труба диаметром 16 мм, полоса 20х4, полоса 40х4
Также имеются отверстия диаметром 6 мм для крепления
В данной конструкции применена труба диаметром 16 мм, полоса 20х4, полоса 40х4
Также имеются отверстия диаметром 6 мм для крепления
Каркас для стула С1
Каркас для стула С2
Каркас для стула С3
Каркас для стула С4
Каркас для стула С-4А
Каркас для стула С5
Каркас для стула С-5А
Каркас для стула С6
Каркас для стула С8
Каркас для стула С9
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