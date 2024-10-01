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Стул Турмалин, велюр серый, каркас черный глянец

Артикул: CH-060-144
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота770 мм
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • Каркасметалл

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