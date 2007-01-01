Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Organic, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Organic, бежевый
14 оценок
8 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Organic, бежевый - фото 1Стул Organic, бежевый - фото 2Стул Organic, бежевый - фото 3Стул Organic, бежевый - фото 4Стул Organic, бежевый - фото 5Стул Organic, бежевый - фото 6Стул Organic, бежевый - фото 7Стул Organic, бежевый - фото 8Стул Organic, бежевый - фото 9Стул Organic, бежевый - фото 10
NEW

Стул Organic, бежевый

Артикул: CH-083-321
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул ORGANIC изготовлен из массива гeвеи – каучукового дерева. Материал отличается прочностью и устойчивостью к действию влаги и перепадам температуры. Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.

Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья385 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материалдерево, массив
  • Тип ножекконусные
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Brandy X, бежевый/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy X, бежевый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89038
11 090 ₽Оптовая цена

Стул Brandy X, бежевый/ черный каркас

60
В наличии 41 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ)

122
Распродажа
Фотография товара Стул ANT белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ANT белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 79036
16 690 ₽Оптовая цена

Стул ANT белый

26
В наличии 50 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Наполеон New золотой, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Наполеон New золотой, пластиковый

30
Настоящее фото товара Стул Halmar, белый/ дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена

Стул Halmar, белый/ дуб медовый

92
Фотография товара Стул Lorence от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lorence, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence

11
Настоящее фото товара Стул Кишбер, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Стул Кишбер, светло-бежевый

8
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас черный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас черный, желтый

15
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки черный, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки черный, оливковый

14
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки черные, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки черные, экокожа

7

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол обеденный Куртра мини, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стол обеденный Куртра мини

40
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол обеденный Jaxton от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Jaxton, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена

Стол обеденный Jaxton

32
В наличии 44 шт.
Фотография товара Стол обеденный Niven от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Niven, произведённого компанией ChiedoCover
от30 590

Стол обеденный Niven

46
Фотография товара Стол обеденный Кослан мини от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Кослан мини, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Стол обеденный Кослан мини

31
Фотография товара Стол лофт Оригами от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Оригами, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190

Стол лофт Оригами

74
Настоящее фото товара Стол CОРРЕНТО, 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
64 190
Оптовая цена

Стол CОРРЕНТО, 2000x900

36
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 100, Натуральное дерево/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 100, Натуральное дерево/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 79021
28 690 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 100, Натуральное дерево/Слоновая кость

12
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол обеденный Карталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Карталь, произведённого компанией ChiedoCover
от67 090
Оптовая цена

Стол обеденный Карталь

195
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Фотография товара Стол Монте 120, Натуральное дерево/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте 120, Натуральное дерево/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от31 490
Оптовая цена

Стол Монте 120, Натуральное дерево/Слоновая кость

13
В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Распродажа
Фотография товара Стул Frankfurt пэчворк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Frankfurt пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79033
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Frankfurt пэчворк

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, ножки морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, ножки морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан, Zenit 12/Моррис 10, кант Velvet Lux 12, ножки морилка черная

89
Фотография товара Стул Dublin, серый бархат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dublin, серый бархат, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стул Dublin, серый бархат

15
В наличии 115 шт.
Хит
Фотография товара Стул Аэр, ножки черные, велюр Velutto 52 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, ножки черные, велюр Velutto 52, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99015
4 690 ₽

Стул Аэр, ножки черные, велюр Velutto 52

9
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), синий

14
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), оранжевый

5
Фотография товара Стул барный Беккет букле светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Беккет букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Стул барный Беккет букле светло-серый

9
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Lay, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lay, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Стул Lay, бирюзовый

7
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки черный, синий

7
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки черные, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки черные, зеленый

6

Товар в корзине

Стул Organic, бежевый
Стул Organic, бежевый
8 390
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол обеденный Куртра мини, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стол обеденный Куртра мини

40
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол обеденный Jaxton от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Jaxton, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена

Стол обеденный Jaxton

32
В наличии 44 шт.
Фотография товара Стол обеденный Niven от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Niven, произведённого компанией ChiedoCover
от30 590

Стол обеденный Niven

46
Фотография товара Стол обеденный Кослан мини от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Кослан мини, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Стол обеденный Кослан мини

31

Акции для вас

Новость от 15.01.2022 Снижаем цены на ТОПы продаж
Снижаем цены на ТОПы продаж

Снижение цен на самые популярные товары

Новость от 11.10.2022 Легенде 75 лет - Cтулья Eames
Легенде 75 лет - Cтулья Eames

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.11.2024 Прозрачные стулья
Прозрачные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности