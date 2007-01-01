Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Джиннет велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Джиннет велюр светло-серый
10 оценок
11 490
Стул Джиннет велюр светло-серый - фото 1Стул Джиннет велюр светло-серый - фото 2Стул Джиннет велюр светло-серый - фото 3Стул Джиннет велюр светло-серый - фото 4

Стул Джиннет велюр светло-серый

Артикул: CH-080-654
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул для кухни Джиннет в светло-серой велюровой обивке — это идеальное сочетание мягкости, уюта и минималистичного дизайна. Благодаря изогнутой спинке с подлокотниками, он обеспечивает удобную посадку и поддержку, делая его отличным вариантом как для кухни, так и для обеденной зоны, домашнего офиса или зоны отдыха. Материал обивки — приятный на ощупь велюр с фактурной поверхностью, устойчивая металлическая база выдерживает нагрузку до 120 кг. Этот стул легко адаптируется к любому стилю — от скандинавского до современного.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота посадочного места 490 мм
  • Вес7.1 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки534 мм
  • Вес упаковки8.60 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Стул Джиннет велюр светло-серый
Стул Джиннет велюр светло-серый
11 490
