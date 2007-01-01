Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Беккет букле темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Беккет букле темно-серый
11 оценок
5 500
Стул барный Беккет букле темно-серый - фото 1Стул барный Беккет букле темно-серый - фото 2Стул барный Беккет букле темно-серый - фото 3

Стул барный Беккет букле темно-серый

Артикул: CH-080-743
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина370 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота710 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Барный табурет Беккет сочетает минималистичный дизайн и мягкий комфорт. Обивка из приятного на ощупь букле в темно-серый оттенке делает модель уютной и современной, легко вписываясь в интерьер кухни, бара или кафе. Лаконичная круглая форма сиденья подчёркивает геометрию и придаёт табурету лёгкий, актуальный облик. Прочная металлическая основа в чёрном цвете обеспечивает отличную устойчивость и выдерживает нагрузку до 120 кг. Удобная опорная перекладина под ноги добавляет комфорта при длительном сидении. Барный табурет мягкий и приятный на ощупь, делая отдых за стойкой ещё более уютным и расслабленным. Идеально подойдёт для современных, лофт и минималистичных пространств. Его нейтральный темно -серый цвет и чёрный металл легко сочетаются с другими элементами мебели, позволяя создавать стильные и гармоничные зоны для общения и отдыха.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота710 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Высота до сиденья710 мм
  • Высота посадочного места 710 мм
  • Вес4.8 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаЛДСП, металл
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветтемно-серый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Габариты упаковки для логистики600
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

