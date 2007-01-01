Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Родео Конус, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Родео Конус
5 оценок
8 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Родео Конус - фото 1

Стул Родео Конус

Артикул: CH-072-219
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Цветтемно-серый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Родео Бар скуар барный
Фотография товара Стул Родео Бар скуар барный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Родео Кросс конус
Фотография товара Стул Родео Кросс конус от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Ува NS, береза/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува NS, береза/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Стул Ува NS, береза/ белый

100
Фотография товара Стул обеденный Ralph Ткань Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Ralph Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена

Стул обеденный Ralph Ткань Оранжевый

7
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас белый, велюр персиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас белый, велюр персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Вайд, каркас белый, велюр персиковый

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Микс Орендж, велюр Велутто 27, ножки бук, морилка светлый орех , каркас РАЛ 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микс Орендж, велюр Велутто 27, ножки бук, морилка светлый орех , каркас РАЛ 9005, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49011
10 590 ₽

Стул Микс Орендж, велюр Велутто 27, ножки бук, морилка светлый орех , каркас РАЛ 9005

12
Настоящее фото товара Стул Родео Вертекс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Родео Вертекс, бежевый

13
Распродажа
Фотография товара Стул Элевен, велюр зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элевен, велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
4 8903
4 990 ₽

Стул Элевен, велюр зелёный

26
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Одди Даймонд, велюр, пыльно-сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Даймонд, велюр, пыльно-сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Стул Одди Даймонд, велюр, пыльно-сиреневый

10
Фотография товара Обеденный стул Интриг, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Интриг, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Обеденный стул Интриг, серый

10
В наличии 102 шт.
Фотография товара Стул Мила, рогожка Кантри Карамель, металлические ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, рогожка Кантри Карамель, металлические ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, рогожка Кантри Карамель, металлические ножки черные

12
Распродажа
Фотография товара Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 3903
7 590 ₽

Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, серо-бежевый

7
В наличии 4 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Фолио, раскладное, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
134 190

Кресло Фолио, раскладное, капучино

10
Фотография товара Кресло Авиньон плетеное из роупа, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Авиньон плетеное из роупа, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
60 390
Оптовая цена

Кресло Авиньон плетеное из роупа, темно- серый

6
Хит
Фотография товара Полукресло Лилия, кожзам Бум, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, кожзам Бум, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49033
15 590 ₽

Полукресло Лилия, кожзам Бум, ножки металл

6
Фотография товара Кресло Lecco, розовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lecco, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от43 390
Оптовая цена

Кресло Lecco, розовое

52
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри коричневый велюр Амор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри коричневый велюр Амор, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри коричневый велюр Амор

95
Фотография товара Кресло Локи, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Локи, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Кресло Локи, велюр, серый

11
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло Тепал, экокожа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тепал, экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Кресло Тепал, экокожа, серый

15
Фотография товара Кресло руководителя Clark Simple Black, экокожа черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Clark Simple Black, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Кресло руководителя Clark Simple Black, экокожа черная

8
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Кресло Марко высокое, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
48 790
Оптовая цена

Кресло Марко высокое, голубой

12
Настоящее фото товара Кресло Iridescence, раскладное, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
136 690

Кресло Iridescence, раскладное, темно-серый

15

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Оскар велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Оскар велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99037
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Оскар велюр коричневый

26
В наличии 5 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49041
9 290 ₽

Стул Сафир

98
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло деревянный для дома Фенди, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло деревянный для дома Фенди, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69015
7 790 ₽

Полукресло деревянный для дома Фенди, бежевый

47
Фотография товара Стул Gem серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gem серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул Gem серый, черный

10
Настоящее фото товара Стул Phaeton Bar cross square, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул Phaeton Bar cross square

9
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Бар кросс конус, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Стул Родео Бар кросс конус, бежевый

12
Настоящее фото товара Стул Сиерра Бар кросс конус, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена

Стул Сиерра Бар кросс конус, бежевый

11
Распродажа
Фотография товара Стул К1, токио смок, дуб коньяк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К1, токио смок, дуб коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
8 79014
10 190 ₽Оптовая цена

Стул К1, токио смок, дуб коньяк

14
Распродажа
Фотография товара Стул Техник, вращающийся, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Техник, вращающийся, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Техник, вращающийся, серый

26
Распродажа
Фотография товара Стул К3, дуб антрацит, букле ЛАТТЕ с молнией от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К3, дуб антрацит, букле ЛАТТЕ с молнией, произведённого компанией ChiedoCover
10 0909
10 990 ₽

Стул К3, дуб антрацит, букле ЛАТТЕ с молнией

9

Товар в корзине

Стул Родео Конус
Стул Родео Конус
8 290
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Фолио, раскладное, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
134 190

Кресло Фолио, раскладное, капучино

10
Фотография товара Кресло Авиньон плетеное из роупа, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Авиньон плетеное из роупа, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
60 390
Оптовая цена

Кресло Авиньон плетеное из роупа, темно- серый

6
Хит
Фотография товара Полукресло Лилия, кожзам Бум, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, кожзам Бум, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49033
15 590 ₽

Полукресло Лилия, кожзам Бум, ножки металл

6
Фотография товара Кресло Lecco, розовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lecco, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от43 390
Оптовая цена

Кресло Lecco, розовое

52

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности