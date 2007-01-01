Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, серо-бежевый
7 оценок
7 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, серо-бежевый - фото 1Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, серо-бежевый - фото 2Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, серо-бежевый - фото 3Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, серо-бежевый - фото 4Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, серо-бежевый - фото 5

Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, серо-бежевый

Артикул: CH-086-933
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья495 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Аква, ножки черные, велюр серый
Фотография товара Стул Аква, ножки черные, велюр серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Линкей, белый
Фотография товара Стул Линкей, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Флекс Оригинал вращающийся — надёжный комфорт каждый день. Сиденье и спинка выполнены из качественного велюра — приятного на ощупь материала, устойчивого к износу и выцветанию. Он легко чистится сухим способом — с помощью пылесоса или мягкой щетки.

Каркас изготовлен из надёжной фанеры, а ножки — из холоднокатанной металлической трубы по ГОСТ, толщиной 1,5 мм. Такая конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг и обеспечивает долговечность изделия. Уплотненный мебельный поролон внутри делает посадку особенно удобной, а декоративная стяжка придает объем и защищает от образования вмятин. Эргономичная спинка повторяет естественные изгибы тела, поддерживая спину во время сидения. Дополнительная функция вращения сиденья обеспечивает максимальный комфорт.

Металлические ножки оснащены подпятниками, которые предотвращают скольжение и защищают пол от царапин. Лаконичные формы и универсальный цвет делают этот стул отличным решением для любого интерьера.

Стул Флекс Оригинал подойдёт как для домашнего использования — в кухне, гостиной или спальне, так и для обстановки кафе, ресторанов или рабочего пространства. Изделие производится под строгим контролем качества, что гарантирует его надёжность и соответствие заявленным характеристикам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья495 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Высота посадочного места 350 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Вес упаковки21.7 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гаага красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага красный

50
Фотография товара Стул обеденный Нокс, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Нокс, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190

Стул обеденный Нокс, оранжевый

96
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, экокожа Люкс креам светло-бежевый, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, экокожа Люкс креам светло-бежевый, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29033
9 290 ₽Оптовая цена

Стул Сафир, экокожа Люкс креам светло-бежевый, светлый орех

88
Фотография товара Стул Jools, кремовый, серый/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jools, кремовый, серый/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена

Стул Jools, кремовый, серый/ золото

50
Фотография товара Стул Henry, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Henry, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Henry, синий

65
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Rodeo Square, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Rodeo Square

10
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar cross conus, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar cross conus, светло-серый

14
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул Rufi, велюр, серо-коричневый, ножки бежево-серые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rufi, велюр, серо-коричневый, ножки бежево-серые, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Стул Rufi, велюр, серо-коричневый, ножки бежево-серые

26
В наличии 15 шт.В пути 12 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Like grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Like grey, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Стул компьютерный Like grey

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Олис, велюр Велютто 38 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олис, велюр Велютто 38, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Олис, велюр Велютто 38

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Полукресло Самбука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука

47
Фотография товара Кресло Роз, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Роз, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Кресло Роз, мятный

12
Фотография товара Кресло Halmar Crown, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Halmar Crown, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от75 990
Оптовая цена

Кресло Halmar Crown, зеленый

48
В наличии 1 шт.В пути 335 шт.
Настоящее фото товара Кресло Idle, бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
59 490

Кресло Idle, бежевый, орех

7
В наличии 4 шт.В пути 941 шт.
Фотография товара Полукресло Ува S белый/ золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S белый/ золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S белый/ золотой

48
Фотография товара Кресло Канфар, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канфар, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Кресло Канфар, зеленое

50
Распродажа
Фотография товара Дизайнерское кресло Лотос от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерское кресло Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от44 79012
50 890 ₽

Дизайнерское кресло Лотос

49
Фотография товара Кресло Руфус Комфорт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Руфус Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от53 490
Оптовая цена

Кресло Руфус Комфорт

8
Фотография товара Кресло отдыха Надежда от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло отдыха Надежда, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Кресло отдыха Надежда

7
Фотография товара Кресло Miller YX-300 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Miller YX-300, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена

Кресло Miller YX-300

6

Другие товары из раздела мягкие стулья

Настоящее фото товара Стул барный МАРСЕЛЬ белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул барный МАРСЕЛЬ белый

55
Фотография товара Стул барный Флекс велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Флекс велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул барный Флекс велюр капучино

26
В наличии 36 шт.
Фотография товара Кресло College H-8078F-5/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Кресло College H-8078F-5/Beige

93
Фотография товара Стул барный Lucas от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Lucas, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
Оптовая цена

Стул барный Lucas

15
Настоящее фото товара Стул Elis Bar conus, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar conus, серый

15
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Stars LS, каркас черный, велюр стальной, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Stars LS, каркас черный, велюр стальной

7
Фотография товара Стул Rocky, букле, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rocky, букле, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Rocky, букле, светло-серый

26
Фотография товара Стул Eleven, экокожа, белый, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eleven, экокожа, белый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул Eleven, экокожа, белый, белые ножки

26
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Полукресло Дольче, кожзам Нитро Дарк Грин, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, кожзам Нитро Дарк Грин, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59052
15 790 ₽

Полукресло Дольче, кожзам Нитро Дарк Грин, ножки бук морилка черная

9
Фотография товара Стул Бриф Оригинал Н, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф Оригинал Н, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Стул Бриф Оригинал Н, велюр, бежевый

6
В наличии 182 шт.

Товар в корзине

Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, серо-бежевый
Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, серо-бежевый
7 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Полукресло Самбука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука

47
Фотография товара Кресло Роз, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Роз, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Кресло Роз, мятный

12
Фотография товара Кресло Halmar Crown, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Halmar Crown, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от75 990
Оптовая цена

Кресло Halmar Crown, зеленый

48
В наличии 1 шт.В пути 335 шт.
Настоящее фото товара Кресло Idle, бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
59 490

Кресло Idle, бежевый, орех

7
В наличии 4 шт.В пути 941 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности