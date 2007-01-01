Характеристики товара
Описание
Современный стиль с декоративной отделкой Стул Одди Diamond — гармоничное решение для интерьеров в современном стиле с нотками минимализма. Его основное украшение — выразительная ромбовидная прострочка на спинке и сиденье, создающая объёмный рельеф и предотвращающая образование вмятин. Такая декоративная стяжка придаёт стулу утончённый облик, делая его не только функциональным, но и эстетичным акцентом в интерьере.
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Глубина535 мм
- Высота835 мм
- Ширина сиденья455 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Высота посадочного места 460 мм
- Вес5 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера
- Допустимая нагрузка120
- Цветсиреневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Габариты упаковки для логистики700
- Изделия стопируютсяНет