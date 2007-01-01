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Кресло Авиньон плетеное из роупа, темно- серый - фото 1Кресло Авиньон плетеное из роупа, темно- серый - фото 2
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Кресло Авиньон плетеное из роупа, темно- серый

Артикул: CH-076-563
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Плетеное кресло «Авиньон» - идеальный выбор для тех, кто хочет создать уютную атмосферу для комфортного отдыха.Каркас кресла изготовлен из прочного алюминиевого сплава и окрашен в серый (RAL7022) цвет, который предотвращает возникновение коррозии и обеспечивает долгий срок службы. Оплетка из роупа серого оттенка. Такое плетение обладает высокой стойкостью к износу и долговечностью, сохраняя свои свойства даже при активном использовании.Особое удобство кресла обеспечивают мягкие подушки со съёмными чехлами темно-серого цвета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина930 мм
  • Глубина1070 мм
  • Высота915 мм
  • Высота до сиденья315 мм
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки940 мм
  • Высота упаковки1100 мм
  • Глубина упаковки950 мм
  • Вес упаковки14.30 кг
  • Объём упаковки0.98 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Авиньон плетеное из роупа, темно- серый
Кресло Авиньон плетеное из роупа, темно- серый
60 390
В корзине

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