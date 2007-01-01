Характеристики товара
Описание
Плетеное кресло «Авиньон» - идеальный выбор для тех, кто хочет создать уютную атмосферу для комфортного отдыха.Каркас кресла изготовлен из прочного алюминиевого сплава и окрашен в серый (RAL7022) цвет, который предотвращает возникновение коррозии и обеспечивает долгий срок службы. Оплетка из роупа серого оттенка. Такое плетение обладает высокой стойкостью к износу и долговечностью, сохраняя свои свойства даже при активном использовании.Особое удобство кресла обеспечивают мягкие подушки со съёмными чехлами темно-серого цвета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина930 мм
- Глубина1070 мм
- Высота915 мм
- Высота до сиденья315 мм
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки940 мм
- Высота упаковки1100 мм
- Глубина упаковки950 мм
- Вес упаковки14.30 кг
- Объём упаковки0.98 м3
- Изделия стопируютсяНет