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Стул Стандарт +

13 оценок
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Стул Стандарт
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Стул Стандарт

Характеристики товара

Описание

Высота: 970 мм

Ширина: 470 мм

Глубина: 550 мм

Высота до сидения: 480 мм

Производство - Россия

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