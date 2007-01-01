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Настоящее фото товара Стул Гвен 2 - хром, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Гвен 2 - хром, экокожа
85 оценок
1 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Гвен 2 - хром, экокожа - фото 1Стул Гвен 2 - хром, экокожа - фото 2Стул Гвен 2 - хром, экокожа - фото 3Стул Гвен 2 - хром, экокожа - фото 4Стул Гвен 2 - хром, экокожа - фото 5Стул Гвен 2 - хром, экокожа - фото 6Стул Гвен 2 - хром, экокожа - фото 7Стул Гвен 2 - хром, экокожа - фото 8
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Гвен 2 - хром, экокожа производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 5 Стул Гвен 2 - хром, экокожа производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Гвен 2 - хром, экокожа производства ChiedoCover
+16Реальное изображение товара 7 Стул Гвен 2 - хром, экокожа производства ChiedoCover

Стул Гвен 2 - хром, экокожа

Артикул: CH-022-022
85 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • НаполнительEL
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветжелтый, серебряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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