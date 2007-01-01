Характеристики товара
Описание
Мягкий поворотный стул “Челси” – красивый и элегантный стул для дома и офиса с функцией вращения сиденья на 360 градусов.
Новая модель прекрасно впишется в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана. Элегантная стёганая спинка и тонкие линии стула придают особое настроение, а высокая спинка и достаточно глубокая посадка обеспечивает комфорт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина650 мм
- Высота920 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Вес7.2 кг
- Максимальная нагрузка100 кг