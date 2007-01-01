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Стул поворотный Челси

Артикул: CH-069-306
11 оценок
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Фотография товара Стул поворотный Челси Стиль от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий поворотный стул “Челси” – красивый и элегантный стул для дома и офиса с функцией вращения сиденья на 360 градусов.

Новая модель прекрасно впишется в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана. Элегантная стёганая спинка и тонкие линии стула придают особое настроение, а высокая спинка и достаточно глубокая посадка обеспечивает комфорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Вес7.2 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг

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