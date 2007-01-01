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Стул Венера вращающийся, велюр коричневый NP - фото 1Стул Венера вращающийся, велюр коричневый NP - фото 2Стул Венера вращающийся, велюр коричневый NP - фото 3

Стул Венера вращающийся, велюр коричневый NP

Артикул: CH-074-564
7 оценок
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Фотография товара Стул Венера вращающийся, велюр пыльно-розовый NP от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул с округлой спинкой анатомической формы и удобными подлокотниками подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий материал.

Прочные ножки, покрытые краской в черном цвете, выполнены из металла, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Дополнительная функция вращения сиденья обеспечивает максимальный комфорт. Высота подлокотников от пола 66,5 см.
Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным или письменным столом.
Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина645 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки18.50 кг
  • Габариты упаковки для логистики710
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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