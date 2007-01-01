Характеристики товара
Описание
Стулья Паола так же могут быть прекрасным вариантом для домашнего офиса. Широкая мягкая спинка обеспечит позвоночнику отличную опору в течение длительного времени. Благодаря своему внешнему виду он отлично впишется в любой современный интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина560 мм
- Высота800 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет