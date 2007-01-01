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Настоящее фото товара Стул Паола латте с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Паола латте с жаккардом
9 оценок
12 29013
14 050 ₽
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Стул Паола латте с жаккардом - фото 1Стул Паола латте с жаккардом - фото 2Стул Паола латте с жаккардом - фото 3Стул Паола латте с жаккардом - фото 4Стул Паола латте с жаккардом - фото 5Стул Паола латте с жаккардом - фото 6Стул Паола латте с жаккардом - фото 7
Распродажа

Стул Паола латте с жаккардом

Артикул: CH-078-610
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Паола чёрный с жаккардом от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Паола латте от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Паола так же могут быть прекрасным вариантом для домашнего офиса. Широкая мягкая спинка обеспечит позвоночнику отличную опору в течение длительного времени. Благодаря своему внешнему виду он отлично впишется в любой современный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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