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Настоящее фото товара Стул Паола чёрный с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Паола чёрный с жаккардом
14 оценок
12 29019
15 130 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Паола чёрный с жаккардом - фото 1Стул Паола чёрный с жаккардом - фото 2Стул Паола чёрный с жаккардом - фото 3Стул Паола чёрный с жаккардом - фото 4Стул Паола чёрный с жаккардом - фото 5Стул Паола чёрный с жаккардом - фото 6Стул Паола чёрный с жаккардом - фото 7
Распродажа

Стул Паола чёрный с жаккардом

Артикул: CH-078-607
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья Паола так же могут быть прекрасным вариантом для домашнего офиса. Широкая мягкая спинка обеспечит позвоночнику отличную опору в течение длительного времени. Благодаря своему внешнему виду он отлично впишется в любой современный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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