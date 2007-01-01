Характеристики товара
Описание
Стул КИНГ КФ является компаньоном кресла КИНГ. Сидение и спинка мягкие, а так же имеют удобную форму что создает дополнительный комфорт. Внутренняя сторона стула имеет декоративную вышивку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Высота1020 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Вес13 кг
- Максимальная нагрузкадо 120 кг кг
- Материалэкокожа, металл
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет