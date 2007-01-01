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Стул Vita, черный, экокожа

Артикул: CH-076-429
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул КИНГ КФ является компаньоном кресла КИНГ. Сидение и спинка мягкие, а так же имеют удобную форму что создает дополнительный комфорт. Внутренняя сторона стула имеет декоративную вышивку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Высота1020 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Вес13 кг
  • Максимальная нагрузкадо 120 кг кг
  • Материалэкокожа, металл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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