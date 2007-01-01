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Настоящее фото товара Кресло поворотное Белла, желтый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло поворотное Белла, желтый, велюр
82 оценки
20 190
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Кресло поворотное Белла, желтый, велюр - фото 1Кресло поворотное Белла, желтый, велюр - фото 2Кресло поворотное Белла, желтый, велюр - фото 3Кресло поворотное Белла, желтый, велюр - фото 4

Кресло поворотное Белла, желтый, велюр

Артикул: CH-030-737
82 оценки
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Высота950 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Изготовлено из износостойкого велюра и прочного металлического основания.Внутрення сторона спинки декорированна пуговицами. Комфортная посадка и наличие подлокотников обеспечивают максимальный комфорт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Высота950 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес10.5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Размер упаковки77/58/34 см
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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