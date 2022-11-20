Характеристики товара
Описание
Лаконичный дизайн cтула позволяет добавить его в любой дизайн кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН заключен в драпировке внутренней части спинки. Красивые продольные складки из мягкого микровелюра придают изделию особый шарм. Скругленные линии спинки и сидения подчеркивают модный силуэт.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.
ОБИВКА выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ Газлифт позволяет плавно регулировать стул по высоте, чем обеспечивает комфортное положение любого сидящего человека.
ДИНАМИЧНЫЙ И ПОДВИЖНЫЙ Ножки поставлены на колеса, что позволяет легко перемещать готовый стул без лишних усилий. В состав каркаса входят пять колесиков, комплект крепежа и схема сборки.
Основные характеристики
- Высота835 мм
- Ширина545 мм
- Глубина545 мм
- Вес6,9 кг
- Материалметалл, микровелюр
- Цветжелтый, черный