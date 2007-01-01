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Настоящее фото товара Стул подъемно-поворотный Ньюкасл, имперский желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул подъемно-поворотный Ньюкасл, имперский желтый
95 оценок
11 890
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Стул подъемно-поворотный Ньюкасл, имперский желтый - фото 1Стул подъемно-поворотный Ньюкасл, имперский желтый - фото 2Стул подъемно-поворотный Ньюкасл, имперский желтый - фото 3Стул подъемно-поворотный Ньюкасл, имперский желтый - фото 4Стул подъемно-поворотный Ньюкасл, имперский желтый - фото 5

Стул подъемно-поворотный Ньюкасл, имперский желтый

Артикул: CH-032-027
95 оценок
Основные характеристики
  • Ширина545 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота835 мм
  • Вес6,9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный дизайн cтула позволяет добавить его в любой дизайн кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или домашних интерьеров.
Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН заключен в драпировке внутренней части спинки. Красивые продольные складки из мягкого микровелюра дридают изделию особый шарм.Скругленные линии спинки и сидения подчеркивают модный силуэт.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.

ОБИВКА выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ
Газлифт позволяет плавно регулировать стул по высоте, чем обеспечивает комфортное положение любого сидящего человека.

ДИНАМИЧНЫЙ И ПОДВИЖНЫЙ
Ножки поставлены на колеса, что позволяет легко перемещать готовый стул без лишних усилий.
В состав каркаса входят пять колесиков, комплект крепежа и схема сборки.

НАДЕЖНОСТЬ
Широкая площадь 545 мм делает каркас поразительно устойчивым. Надежный металлический каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Все каркасы проходят производственные испытания по проверке качества на прочность, безопасность и выдерживают продолжительные нагрузки.
Максимальная статическая нагрузка – 100 кг.

ВНЕШНИЙ ВИД
Хромированные детали каркаса в сочетании с яркими контрастными цветами сиденья делают изделие настоящим образцом современного стиля.

СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТУЛА!
Готовый стул состоит из отдельных частей: сидение и каркас. Вы можете выбрать любую модель и цвет стула в нашем конструкторе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина545 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота835 мм
  • Вес6,9 кг
  • Материалметалл, микровелюр
  • Цветжелтый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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