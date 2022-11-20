Товар в корзине. Перейти
Стул подъемно-поворотный Ньюкасл, имперский желтый - фото 1Стул подъемно-поворотный Ньюкасл, имперский желтый - фото 2Стул подъемно-поворотный Ньюкасл, имперский желтый - фото 3Стул подъемно-поворотный Ньюкасл, имперский желтый - фото 4Стул подъемно-поворотный Ньюкасл, имперский желтый - фото 5

Стул подъемно-поворотный Ньюкасл, имперский желтый

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул подъемно-поворотный Беллингхем, черный
Стул подъемно-поворотный Беллингхем, черный
Следующий Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)
Стул подъемно-поворотный Беллингхем, черный

Характеристики товара

Описание

Лаконичный дизайн cтула позволяет добавить его в любой дизайн кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН заключен в драпировке внутренней части спинки. Красивые продольные складки из мягкого микровелюра придают изделию особый шарм. Скругленные линии спинки и сидения подчеркивают модный силуэт.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.

ОБИВКА выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ Газлифт позволяет плавно регулировать стул по высоте, чем обеспечивает комфортное положение любого сидящего человека.

ДИНАМИЧНЫЙ И ПОДВИЖНЫЙ Ножки поставлены на колеса, что позволяет легко перемещать готовый стул без лишних усилий. В состав каркаса входят пять колесиков, комплект крепежа и схема сборки.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота835 мм
  • Ширина545 мм
  • Глубина545 мм
  • Вес6,9 кг
  • Материалметалл, микровелюр
  • Цветжелтый, черный

Похожие товары

Настоящее фото товара Пуф Руби белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 9906
3 150 ₽Оптовая цена
13

Пуф Руби белый

Настоящее фото товара Пуф Руби коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
14

Пуф Руби коричневый

Настоящее фото товара Пуф Руби бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
14

Пуф Руби бежевый

Настоящее фото товара Пуф Руби красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
11

Пуф Руби красный

Пуф ПФ-1 бежевыйНастоящее фото товара Пуф ПФ-1 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
13

Пуф ПФ-1 бежевый

Пуф Оникс вельвет изумрудныйНастоящее фото товара Пуф Оникс вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99037
10 990 ₽
10

Пуф Оникс вельвет изумрудный

Настоящее фото товара Пуф Мэри , произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
5

Пуф Мэри

Пуф-глайдер Прованс тканьНастоящее фото товара Пуф-глайдер Прованс ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
12

Пуф-глайдер Прованс ткань

Пуф Мира большой фуксияНастоящее фото товара Пуф Мира большой фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99064
10 990 ₽Оптовая цена
5

Пуф Мира большой фуксия

Настоящее фото товара Пуф Авадхара, произведённого компанией ChiedoCover
от9 230
Оптовая цена
10

Пуф Авадхара

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежеваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая

Стул Винус NEW, пластиковый, жемчужныйНастоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
15

Стул Винус NEW, пластиковый, жемчужный

Стул Орегон, золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Орегон, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
15

Стул Орегон, золото, корона красная

Стул William с подлокотниками ромб, бархат пепельно-бежевыйНастоящее фото товара Стул William с подлокотниками ромб, бархат пепельно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 200
Оптовая цена
6

Стул William с подлокотниками ромб, бархат пепельно-бежевый

Стул Marcus, бархат синийНастоящее фото товара Стул Marcus, бархат синий, произведённого компанией ChiedoCover
11 300
Оптовая цена
15

Стул Marcus, бархат синий

Обеденный стул Чико, коричневыйНастоящее фото товара Обеденный стул Чико, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
11

Обеденный стул Чико, коричневый

В наличии 31 шт.
Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
14

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
9

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1