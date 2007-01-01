Характеристики товара
Описание
Изготовлено из износостойкого велюра и прочного металлического основания.Внутрення сторона спинки декорированна пуговицами. Комфортная посадка и наличие подлокотников обеспечивают максимальный комфорт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина450 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес10.5 кг
- Материал сиденьявелюр
- Размер упаковки58/77/34 см
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет