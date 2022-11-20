Фотография Стул Персона - 2Н от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
-22%Новинка

Стул Персона - 2Н

4.9
Оптовая цена
2 590 ₽3 290 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Персона - 2Н
Стул Персона - 2Н
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Стул Персона - 2Н

4.9
2590 ₽3290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес4.7 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота820 мм

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