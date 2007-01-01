Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул West, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул West, серый
10 оценок
44 590
Товар в корзине. Перейти
Стул West, серый - фото 1Стул West, серый - фото 2Стул West, серый - фото 3Стул West, серый - фото 4Стул West, серый - фото 5

Стул West, серый

Артикул: CH-080-047
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1190/1310 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное кресло Таварес, серый велюр
Фотография товара Офисное кресло Таварес, серый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие
Фотография товара Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло West — современное и стильное решение для рабочих пространств, в которых ценится минимализм и комфорт. Элегантный внешний вид с лаконичными формами и продуманными деталями делает его отличным выбором как для персонального кабинета, так и для переговорной зоны. Обивка из натуральной кожи придаёт креслу премиальный вид, а наполнитель из memory foam обеспечивает удобную посадку и равномерное распределение нагрузки. Это особенно важно при длительной работе за столом. Алюминиевые подлокотники подчёркивают современный стиль модели и обеспечивают дополнительную поддержку. Крестовина из прочного алюминия диаметром 70 см отвечает за устойчивость и долговечность конструкции. Механизм качания мультиблок позволяет выбрать оптимальный угол наклона и зафиксировать его. Кресло рассчитано на максимальную нагрузку до 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1190/1310 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья460/580 мм
  • Вес21 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа

38
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Tower, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Tower, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99030
18 490 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя TopChairs Tower, черное

33
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Jamal серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Jamal серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49053
17 990 ₽Оптовая цена

Стул офисный Jamal серый

61
Фотография товара Стул Авенель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Авенель, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стул Авенель

50
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул Атлант белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Атлант белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Атлант белый

51
Фотография товара Стул Агно, экокожа кремовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Агно, экокожа кремовая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Агно, экокожа кремовая

52
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул Валентино, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валентино, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Валентино, желтый

58
В наличии 38 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Konfi, темно-серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Konfi, темно-серое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Компьютерное кресло Konfi, темно-серое

7
В наличии 13 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, белый

7
В наличии 12 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Reus черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Reus черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Компьютерное кресло Reus черный

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 29, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 29, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от720

Чехол 29, габардин белый

42
Распродажа
Фотография товара Стол электрический LA-E6, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол электрический LA-E6, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 89010
43 190 ₽Оптовая цена

Стол электрический LA-E6, белый

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Каркас пуфа Берн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас пуфа Берн, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99035
7 590 ₽

Каркас пуфа Берн

6
Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук , произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Чехол 59 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 59, произведённого компанией ChiedoCover
от1 250

Чехол 59

47
Настоящее фото товара Стол рабочий криволинейный, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Стол рабочий криволинейный, венге

6
В наличии 2 шт.
Фотография товара Металлическая рамка 40х40 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлическая рамка 40х40 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Металлическая рамка 40х40 белый

35
Фотография товара Тележка для складных стульев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, произведённого компанией ChiedoCover
21 090

Тележка для складных стульев

6
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31

Другие товары из раздела офисные стулья

Настоящее фото товара Стул Спринт+, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Стул Спринт+

9
Настоящее фото товара Стул Rhythm, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Стул Rhythm, черный

9
Фотография товара Стул Breeze Office SW от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Breeze Office SW, произведённого компанией ChiedoCover
27 390
Оптовая цена

Стул Breeze Office SW

14
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от13 39024
17 490 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), синий

5
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 09024
14 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), белый

7
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), красный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), красный

7
Распродажа
Фотография товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), темно-синий

8
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), белый

9
Фотография товара Стул Era хром, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Era хром, серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена

Стул Era хром, серый

11
Фотография товара Стул Neo LB, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Neo LB, черный, произведённого компанией ChiedoCover
48 890

Стул Neo LB, черный

13
В наличии 16 шт.

Товар в корзине

Стул West, серый
Стул West, серый
44 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 29, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 29, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от720

Чехол 29, габардин белый

42
Распродажа
Фотография товара Стол электрический LA-E6, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол электрический LA-E6, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 89010
43 190 ₽Оптовая цена

Стол электрический LA-E6, белый

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Каркас пуфа Берн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас пуфа Берн, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99035
7 590 ₽

Каркас пуфа Берн

6
Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности