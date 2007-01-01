Товар в корзине. Перейти
Тележка для складных стульев ТЛ-8Р - фото 1

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

Артикул: CH-016-846
42 оценки
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для хранения столов
Фотография товара Тележка для хранения столов от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ
Фотография товара Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Вместимость: 60 складных стульев

Двухуровневая разборная тележка для складных стульев ТЛ-8Р предназначена для использования в помещениях с целью транспортировки и хранения складных стульев на предприятиях общественного питания, учреждениях культуры и промышленных предприятиях.

Тележки производятся согласно чертежам заказчиков, с учётом конструкции и размеров стульев, которые будут на них храниться и размеров дверных проёмов, через которые тележки с навешенными стульями будут провозить.

Тележка состоит из двух Т-образных стоек и соединяющих их трёх горизонтальных штанг. Каждая стойка установлена на две вращающиеся колёсные опоры, размещённые на концах горизонтальных балок. Стойки, штанги и балки изготовлены из стальных труб прямоугольного профиля с сечением 30х50 мм и толщиной стенок 1,5 мм. Крепление штанг к стойкам осуществляется с помощью болтовых соединений с резьбой М6. На верхней П-образной штанге и на средней Н-образной штанге с помощью сварки закреплены по 3 пары кронштейнов, на которые навешиваются стулья. Расстояния между штангами и кронштейнами определяются конструкциями стульев так, чтобы их можно было расположить двумя горизонтальными рядами и 2 или 3 (в зависимости от количества и толщины стульев в сложенном виде) вертикальными рядами с обеих сторон от штанг. Для удобства перемещения тележки на её торцах к стойкам и опорным балкам приварены ручки из трубы диаметром 20 мм. В нижней части каркаса по углам установлены 4 поворотные колесные опоры с диаметром колес 100-150мм и ободами из литой резины; в двух опорах колеса снабжены тормозами для фиксирования тележки и предотвращения её самопроизвольного движения.

Все детали конструкции тележки окрашены износостойкой порошковой эмалью.

Использование тележки для транспортировки и хранения стульев осуществляется путём навешивания стульев на кронштейны.

Гарантия на продукцию – 1 год.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2100 мм
  • Глубина1300 мм
  • Высота2100 мм
  • Материалсталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела тележки для столов и стульев

Товар в корзине

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р
Тележка для складных стульев ТЛ-8Р
57 990
В корзине

С этим товаром покупают