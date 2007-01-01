Светильник настенный Грата Металикана — индустриальный акцент в интерьере. Настенный светильник из коллекции Грата Металикана отличается эффектным индустриальным дизайном. Перфорированный металлический плафон в форме округленного квадрата придаёт светильнику графичность и лёгкость, создавая выразительный световой рисунок на стене. Модель идеально впишется в интерьер в стиле лофт или хай-тек. Корпус и плафон выполнены из прочного металла с матовым покрытием в благородном золотистом цвете. Перфорация не только создаёт декоративный эффект, но и обеспечивает мягкое рассеивание света, создавая уютную атмосферу. Светильник рассчитан на одну лампу с цоколем E14 мощностью до 40 Вт, что позволяет эффективно освещать площадь до 2 кв.м. Свет направлен вверх, визуально приподнимая потолок и наполняя помещение рассеянным светом. Устанавливается на стену с помощью планки, выключатель также располагается на стене. Светильник безопасен для жилых помещений (IP20). В комплект входят: сам светильник, паспорт изделия, схема подключения и упаковка. Грата Металикана будет отлично смотреться в спальне, гостиной, прихожей, на лестничных пролётах или в кафе с индустриальной эстетикой. Он добавит интерьеру стильную текстуру и акцентный световой эффект.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина220.5 мм
- Глубина60.5 мм
- Высота200 мм
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветчерный, серебряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки70 мм
- Высота упаковки240 мм
- Глубина упаковки210 мм
- Вес упаковки0.70 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Габариты упаковки для логистики210*70*240
- Изделия стопируютсяНет