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          Светильники Лофт

          от 1 020 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Виджинти, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 700 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светильник лофт Трапеция Виджинти
          Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим X, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 710 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Светильник лофт Трапеция Квиндесим X
          Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 720 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Светильник лофт Трапеция Квиндесим
          Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг
          Настоящее фото товара Светильник лофт Клетка, произведённого компанией ChiedoCover
          3 080 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Светильник лофт Клетка
          Настоящее фото товара Светильник лофт Вертолет, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Светильник лофт Вертолет
          Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Светильник лофт Трапеция
          Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светильник лофт Стрекоза
          Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза 300, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Светильник лофт Стрекоза 300
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Светильник лофт Трапеция XXX, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светильник лофт Трапеция XXX
          Настоящее фото товара Светильник лофт XXX, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светильник лофт XXX
          Настоящее фото товара Светильник лофт 5 ламп, произведённого компанией ChiedoCover
          6 040 ₽
          Оптовая цена
          5
          Светильник лофт 5 ламп
          Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Светильник лофт Зиг-Заг
          Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Трио, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Светильник лофт Зиг-Заг Трио
          Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный
          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Grif, произведённого компанией ChiedoCover
          19 470 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Odeon Light Grif
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Folk, произведённого компанией ChiedoCover
          21 770 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Ideal Lux Folk
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Up And Down, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          32 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Ideal Lux Up And Down
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Cantina, произведённого компанией ChiedoCover
          3 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Светильник Ideal Lux Cantina
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Gretel , произведённого компанией ChiedoCover
          7 020 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Ideal Lux Gretel
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Fiordi, произведённого компанией ChiedoCover
          8 744 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Ideal Lux Fiordi
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Cesto, произведённого компанией ChiedoCover
          14 380 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Ideal Lux Cesto
          Настоящее фото товара Люстра потолочная Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
          2 360 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра потолочная Imex MD
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Imex MD S53, произведённого компанией ChiedoCover
          1 020 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подвесной светильник Imex MD S53
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex PNL, произведённого компанией ChiedoCover
          1 350 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра подвесная Imex PNL
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex MD D8S7, произведённого компанией ChiedoCover
          11 570 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Люстра подвесная Imex MD D8S7
          Настоящее фото товара Бра Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
          1 668 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Бра Imex MD
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Подвесной светильник Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
          1 100 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подвесной светильник Imex MD
          Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Реймс, произведённого компанией ChiedoCover
          10 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Трековый светильник Citilux Реймс
          Настоящее фото товара Спот (поворотный) Citilux Реймс, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Спот (поворотный) Citilux Реймс
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
          12 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра подвесная Citilux Максвелл
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Максвелл Цепь, произведённого компанией ChiedoCover
          10 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра подвесная Citilux Максвелл Цепь
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесной светильник Citilux Эдисон Black
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон, произведённого компанией ChiedoCover
          2 110 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подвесной светильник Citilux Эдисон
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон Плафон, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подвесной светильник Citilux Эдисон Плафон
          Настоящее фото товара Бра Citilux Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
          2 700 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Бра Citilux Максвелл
          Настоящее фото товара Бра Citilux Спенсер, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Бра Citilux Спенсер
          Настоящее фото товара Бра Настенный Citilux Тесла, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Бра Настенный Citilux Тесла
          Настоящее фото товара Люстра потолочная Citilux Эдисон, произведённого компанией ChiedoCover
          НовинкаХит
          25 249 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра потолочная Citilux Эдисон
          Настоящее фото товара Люстра потолочная Citilux Эдисон Венге + Бронза, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра потолочная Citilux Эдисон Венге + Бронза
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Подвесной светильник Beat Light Stout by Romatti, произведённого компанией ChiedoCover
          8 350 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подвесной светильник Beat Light Stout by Romatti
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Beat Light Wide by Romatti, произведённого компанией ChiedoCover
          6 820 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подвесной светильник Beat Light Wide by Romatti
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Beat Light Fat By Romatti черный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 950 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подвесной светильник Beat Light Fat By Romatti черный
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Loft Hawser by Romatti, произведённого компанией ChiedoCover
          31 010 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подвесной светильник Loft Hawser by Romatti
          Настоящее фото товара Светильник Лофт Lamp - 34, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Светильник Лофт Lamp - 34
          Настоящее фото товара Настольный светильник Аугсбург, произведённого компанией ChiedoCover
          9 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Настольный светильник Аугсбург
          Настоящее фото товара Настольный светильник Байсфорд, произведённого компанией ChiedoCover
          9 000 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Настольный светильник Байсфорд
          Настоящее фото товара Настольный светильник Виленген, произведённого компанией ChiedoCover
          9 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Настольный светильник Виленген

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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