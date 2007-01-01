Характеристики товара
Описание
Пьер Призмик — это элегантный настенный светодиодный светильник, сочетающий изысканные хрустальные плафоны с чёткой геометрией. Прямоугольные хрустальные элементы с огранкой создают эффект россыпи света, красиво рассеивая тёплое LED-свечение. Такой акцент добавляет интерьеру выразительности и тонкого блеска. Корпус выполнен из металла с латунным покрытием, что не только подчёркивает классическую эстетику, но и обеспечивает долговечность. Латунь отличается высокой устойчивостью к коррозии и износу, не теряет блеска с годами и органично вписывается в тёплые и светлые интерьеры. Этот материал придаёт светильнику нотку благородства и надёжности. Несмотря на небольшие габариты и LED-лампы, светильник эффективно освещает до 3 м² пространства. Идеально подходит для зонального или декоративного освещения. Удачное решение для прихожих, спален, коридоров и гостиничных интерьеров. Классический стиль с современным акцентом делает эту модель универсальной. Она легко сочетается с другими элементами интерьера и особенно хорошо смотрится в паре с люстрами той же коллекции.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина100 мм
- Глубина120 мм
- Высота240 мм
- Материалметалл, хрусталь
- Количество ламп1
- Мощность10 Вт
- ЦокольLED
- Цветпрозрачный, латунь
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки170 мм
- Высота упаковки190 мм
- Глубина упаковки310 мм
- Вес упаковки1.69 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Габариты упаковки для логистики310*170*190
- Изделия стопируютсяНет