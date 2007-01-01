Характеристики товара
Описание
Настенное бра Тондо Глейз станет стильным акцентом в любом интерьере. Благодаря лаконичной форме и выразительным материалам, светильник гармонично сочетается как с современной, так и с эклектичной обстановкой. Плафон выполнен из матового стекла цвета белый опал, излучающий мягкий тёплый свет, создавая уютную атмосферу в комнате. Металлический чёрный корпус подчёркивает контраст и добавляет строгости, в то время как фигурный декоративный элемент из керамики тёплого коричневого оттенка привносит нотку уюта и визуальной мягкости. Круглая форма плафона добавляет классическую элегантность, а его направление вверх визуально облегчает конструкцию. Светильник оснащён встроенным светодиодным источником мощностью 5 Вт, обеспечивающим комфортное освещение на площади до 3 кв.м. Благодаря степени защиты IP20 бра предназначено для сухих помещений. Монтаж осуществляется на планку, а выключатель размещается на стене. Отлично подойдёт для освещения и декора спален, гостиных, холлов, прихожих, а также для отелей, кафе и загородных домов. Эта модель станет акцентной деталью, которая придаст интерьеру завершённость и стиль.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина180.5 мм
- Глубина120 мм
- Высота260 мм
- Материалметалл, стекло, керамика
- Количество ламп1
- Мощность5 Вт
- ЦокольLED
- Цветбежевый, белый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки250 мм
- Высота упаковки190 мм
- Глубина упаковки350 мм
- Вес упаковки1 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Габариты упаковки для логистики350*250*190
- Изделия стопируютсяНет