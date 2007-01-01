Светильник настенный светодиодный Тондо Глейз
12 оценок
Светильник настенный светодиодный Тондо Глейз

Артикул: CH-085-831
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина180.5 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота260 мм
  • Материалметалл, стекло, керамика
Все характеристики
Предыдущий товар в категории Светильник настенный светодиодный Пьер Призмик, латунь
Фотография товара Светильник настенный светодиодный Пьер Призмик, латунь от компании ChiedoCover.
Следующий Подвесной светодиодный светильник V3071- 1PL Birds 1*LED*6W
Фотография товара Подвесной светодиодный светильник V3071- 1PL Birds 1*LED*6W от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Настенное бра Тондо Глейз станет стильным акцентом в любом интерьере. Благодаря лаконичной форме и выразительным материалам, светильник гармонично сочетается как с современной, так и с эклектичной обстановкой. Плафон выполнен из матового стекла цвета белый опал, излучающий мягкий тёплый свет, создавая уютную атмосферу в комнате. Металлический чёрный корпус подчёркивает контраст и добавляет строгости, в то время как фигурный декоративный элемент из керамики тёплого коричневого оттенка привносит нотку уюта и визуальной мягкости. Круглая форма плафона добавляет классическую элегантность, а его направление вверх визуально облегчает конструкцию. Светильник оснащён встроенным светодиодным источником мощностью 5 Вт, обеспечивающим комфортное освещение на площади до 3 кв.м. Благодаря степени защиты IP20 бра предназначено для сухих помещений. Монтаж осуществляется на планку, а выключатель размещается на стене. Отлично подойдёт для освещения и декора спален, гостиных, холлов, прихожих, а также для отелей, кафе и загородных домов. Эта модель станет акцентной деталью, которая придаст интерьеру завершённость и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина180.5 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота260 мм
  • Материалметалл, стекло, керамика
  • Количество ламп1
  • Мощность5 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветбежевый, белый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки250 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Глубина упаковки350 мм
  • Вес упаковки1 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Габариты упаковки для логистики350*250*190
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Другие товары из раздела светильники для кафе

Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Джейн Призмик, латунь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Джейн Призмик, латунь, произведённого компанией ChiedoCover
2 99024
3 890 ₽

Светильник настенный Джейн Призмик, латунь

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Джейн Призмик, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Джейн Призмик, хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 99024
3 890 ₽

Светильник настенный Джейн Призмик, хром

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Зейн Скрамбл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Зейн Скрамбл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 29045
5 890 ₽

Светильник настенный Зейн Скрамбл, черный

6
В наличии 76 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Зейн Скрамбл, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Зейн Скрамбл, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3 29045
5 890 ₽

Светильник настенный Зейн Скрамбл, золотой

13
В наличии 35 шт.

Светильник настенный светодиодный Тондо Глейз
Светильник настенный светодиодный Тондо Глейз
